В казахстанском автопроме завершилась интересная перестановка: модель, давно переставшая быть новинкой на мировом рынке, захватила лидерство в локальном производстве с заметным отрывом. По данным Казахстанского автомобильного союза (КАО), за январь-октябрь 2026 года Chevrolet Cobalt был выпущен в тираже 31 629 экземпляра. Это более чем вдвое превышает показатель ближайшего конкурента — кроссовера Hyundai Tucson, которого сошли с конвейеров 11 239 единиц.

Такой разрыв в цифрах подчёркивает структурный сдвиг в приоритетах местного рынка. Cobalt продолжает выполнять роль массового, доступного транспорта, тогда как Tucson и Kia Sportage (7 922 машины на третьем месте) обслуживают сегмент более высоких потребительских ожиданий. Четвёртую позицию занял Hyundai Mufasa (7 526 единиц), а замыкает пятёрку лидеров Changan CS35 Max (5 655 машин).

Концентрация производственных мощностей

Успех отдельных моделей напрямую связан с работой конкретных предприятий, где распределение объёмов носит ярко выраженный олигопольный характер. Абсолютным лидером по количеству собранной техники стал костанайский завод Allur ("СарыаркаАвтоПром"), на котором выпустили 64 310 единиц. Это результат значительно выше, чем у второго места в рейтинге — алматинского Astana Motors Manufacturing Kazakhstan (47 464 автомобиля).

Далее следует Hyundai Trans Kazakhstan с показателем в 29 191 машину и предприятие Kia Qazaqstan, отчитавшееся о выпуске 15 227 единиц. Совокупно эти четыре завода формируют основную массу отечественного автопроизводства. Согласно данным Бюро национальной статистики, общий объём производства автомобильной техники в республике за десять месяцев достиг 166 590 единиц, что на 34,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Из этого массива 155 266 позиций составили именно легковые автомобили, рост сегмента которых, по предварительным оценкам, составил 38,7%.

Президент КАО Анар Макашева связывает дальнейший рост отрасли не только с увеличением количества сошедших с линии машин, но и с изменением глубины их производства. Ключевыми направлениями она называет повышение уровня локализации, расширение выпуска автомобильных компонентов и укрепление промышленной кооперации. Именно эти процессы должны определить, сохранится ли текущий лидерство бюджетных седанов или рынок перейдёт к более сложным конфигурациям, требующим большей интеграции поставок.