Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:02

Четыре часа адской езды: как неисправность круиз-контроля сделала водителя заложником собственного авто

В Китае водитель стал заложником своего автомобиля из-за неисправного круиз-контроля – ТАСС

Инцидент с водителем, который стал заложником своего автомобиля из-за неисправности круиз-контроля, произошел на скоростной трассе Ланьчжоу — Хайкоу в Китае. Как сообщает ТАСС со ссылкой на издание Shine, транспортное средство проехало 490 км со скоростью 115 км/ч, и водитель не смог остановить его на протяжении четырех часов.

"Тормозная система никак не реагировала на попытки автовладельца замедлить движение", — говорится в сообщении.

Попытки водителя остановить автомобиль

Водитель пытался всеми возможными способами замедлить движение. Он нажимал на тормоза, пытался переключиться на нейтральную передачу, использовал ручной тормоз и даже пытался отключить круиз-контроль. Однако все попытки оказались безрезультатными, и автомобиль продолжал двигаться с постоянной скоростью.

Помощь полиции и разрешение ситуации

Дорожная полиция сопровождала неисправный автомобиль, помогая расчистить дорогу, пока у транспортного средства не закончилось топливо. В результате инцидента водитель смог безопасно покинуть транспортное средство, не пострадав.

Компенсация от производителя

Заложник своего автомобиля сообщил, что ему удалось достичь соглашения с производителем, название которого не разглашается. В результате этого водитель получит полное возмещение за покупку автомобиля, а также финансовую компенсацию.

