Четвертая смерть от легионеллеза: больницы Нью-Йорка под прицелом инфекции

В Нью-Йорке зафиксирован четвертый летальный исход, связанный со вспышкой легионеллеза, также известного как "болезнь легионеров". Об этом трагическом событии сообщает телеканал ABC, ссылаясь на официальные данные городских властей. Эта новость вызывает серьезную озабоченность, подчеркивая важность принятия срочных мер для контроля над распространением инфекции и защиты здоровья жителей.

Возбудитель инфекции был обнаружен в 12 градирнях, представляющих собой устройства, предназначенные для охлаждения больших объемов воды. Эти установки расположены на 10 различных зданиях, включая крупную городскую больницу и другую клинику, что вызывает особую тревогу, поскольку указывает на потенциальную угрозу для уязвимых групп населения.

Власти Нью-Йорка предпринимают активные меры по борьбе с распространением инфекции. 11 из 12 зараженных установок уже прошли санитарную обработку, что является важным шагом в контроле над вспышкой. Последняя градирня будет дезинфицирована в ближайшее время, что позволит завершить работы по очистке всех обнаруженных источников инфекции.

Легионеллёз: симптомы и пути передачи

Легионеллёз — это серьезное острое инфекционное заболевание, которое поражает в первую очередь легкие, но также может оказывать влияние на нервную и пищеварительную системы. Важно отметить, что недуг не передается контактным путем от человека к человеку, что является одним из ключевых аспектов в понимании путей его распространения.

Лицам с подавленным иммунитетом следует проявлять особую осторожность, поскольку они находятся в зоне повышенного риска заражения легионеллезом, что делает необходимым усиленный контроль за своим состоянием и соблюдение мер предосторожности.

Предотвратить заражение легионеллезом можно, соблюдая определенные меры предосторожности.

Избегайте вдыхания аэрозолей, образующихся при работе систем кондиционирования, душевых кабин, фонтанов и других источников водяного пара, особенно в общественных местах, где могут находиться зараженные системы.

Уход за системами водоснабжения: профилактические меры

Регулярно проводите техническое обслуживание и очистку систем водоснабжения, кондиционирования и других устройств, которые могут быть потенциальными источниками бактерий легионеллы, что способствует снижению риска заражения.

При появлении симптомов, таких как лихорадка, кашель, затрудненное дыхание и боли в груди, немедленно обратитесь к врачу для своевременной диагностики и лечения, что является важным шагом в борьбе с заболеванием.

Интересные факты о легионеллезе:

Легионеллез был впервые обнаружен в 1976 году во время вспышки заболевания на съезде Американского легиона в Филадельфии.

Бактерии легионеллы процветают в теплой воде, такой как водопроводные системы, бассейны и градирни.

Легионеллез можно лечить антибиотиками, но раннее выявление и лечение повышают шансы на выздоровление.

Ежегодно в США регистрируется около 10 000 случаев легионеллеза.

Вспышка легионеллеза в Нью-Йорке требует серьезного внимания и принятия эффективных мер по контролю над распространением инфекции. Соблюдение мер предосторожности и своевременное обращение к врачу при появлении симптомов помогут защитить здоровье жителей и предотвратить дальнейшее распространение этого опасного заболевания.