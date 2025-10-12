Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Каштановые волосы
Каштановые волосы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:10

Новый бьюти-тренд года — оттенки, делающие лицо мягче и моложе

Каштановые оттенки признаны главным трендом года: от светлого медового до глубокого мокко

Оттенки каштановых волос стали безусловным трендом этого года. Они притягивают внимание своей естественной теплотой и утончённостью, идеально сочетаясь с любым образом — от повседневного до вечернего. Такой цвет словно создан, чтобы подчеркнуть природную красоту, придавая лицу мягкость, а волосам — сияние и глубину.

Почему каштановый — это универсальный выбор

Этот оттенок занял особое место в палитре стилистов и колористов. В нём сочетаются комфорт и благородство, и именно поэтому он подходит почти всем. Каштановые волосы красиво играют при любом освещении, создавая ощущение живого блеска. Они выглядят дорого, даже без сложных укладок, и при этом естественно — будто это ваш натуральный цвет.

Теплые подтоны делают лицо выразительнее: кожа выглядит свежее, глаза — ярче, а черты становятся мягче. Цвет подходит как светлокожим, так и обладательницам смуглой кожи — он одинаково гармоничен и придает образу уверенности.

От светлого каштана до глубокого мокко

Современные тренды предлагают целую гамму оттенков: от светлого, с мягкими золотистыми бликами, до насыщенного шоколадного и почти черного каштана.

  1. Светло-каштановый - идеален для тех, кто хочет добавить теплоты блонду, но не уйти в темные тона.
  2. Медно-каштановый - с красноватым подтоном, придающим волосам живость и объем.
  3. Холодный каштан или мокко - подчеркивает утончённость, идеально смотрится на коротких стрижках и прямых волосах.

Каждый вариант имеет свой характер: светлые каштаны дарят нежность, а тёмные — загадочность и силу.

Советы шаг за шагом: как добиться идеального оттенка

  1. Определите свой подтон кожи. Тёплые каштановые тона (медовый, карамельный) подойдут девушкам с золотистым подтоном. Если кожа более розоватая или оливковая, выбирайте холодные — шоколад, кофе или мокко.
  2. Выберите технику окрашивания. Техника "балаяж каштан" создаёт мягкие переходы, визуально добавляя объём и сияние. Для густых волос подойдёт "шатуш", а если хочется лёгкого контраста — техника "бронд" сделает цвет живым.
  3. Подготовьте волосы. Перед окрашиванием за 2-3 дня используйте питательную маску — она выровняет структуру и поможет равномерно распределить краску.
  4. Уход после окрашивания. Используйте шампуни и кондиционеры для окрашенных волос с УФ-защитой и маслами (аргановым, жожоба или макадамии). Маску наносите 1-2 раза в неделю, чтобы сохранить блеск.

"Каштан — это цвет, который не требует идеальной укладки, но всегда выглядит ухоженно", — отметила стилист по волосам Екатерина Морозова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбор слишком холодного тона при тёплом цвете кожи.
    Последствие: лицо может казаться бледным и уставшим.
    Альтернатива: выбирайте золотисто-каштановый или медовый тон, чтобы вернуть теплоту.
  • Ошибка: окрашивание на повреждённые волосы.
    Последствие: неравномерный цвет и тусклость.
    Альтернатива: провести курс восстанавливающих процедур (например, ампулы с кератином или спа-маски на основе масел).
  • Ошибка: редкое обновление цвета.
    Последствие: вымывание и потеря блеска.
    Альтернатива: использовать полуперманентные глянцевые средства каждые 6-8 недель.

Плюсы и минусы каштанового цвета

Плюсы

Минусы

Универсальность для всех типов внешности

Требует ухода для сохранения блеска

Естественный и богатый вид

Может немного темнеть со временем

Подходит для всех возрастов

На обесцвеченных волосах быстро вымывается

Простота сочетания с любыми оттенками макияжа

Нужна термозащита при укладке

Легкость обновления цвета

Не всегда хорошо ложится на сильно осветлённые пряди

А что если вы хотите перемены?

Если вам хочется изменить образ, не прибегая к радикальному окрашиванию, попробуйте добавить тонкие медные или карамельные пряди. Они придадут глубину без потери естественности. Для летнего сезона можно сделать лёгкий "бронд" — сочетание блонда и каштана, которое выглядит как эффект выгоревших на солнце волос.

Тем, кто боится потери блеска, подойдёт тонирование на основе растительных пигментов или использование оттеночных масок — они придают свежесть цвету и ухаживают за структурой.

Мифы и правда

Миф 1: каштан делает лицо мрачным.
Правда: если выбрать тон с теплым подтоном, он освежает и визуально омолаживает.

Миф 2: этот цвет сложно поддерживать.
Правда: современные формулы красок и уход с пигментами позволяют сохранять насыщенность надолго.

Миф 3: каштан подходит только брюнеткам.
Правда: оттенки настолько разнообразны, что даже блондинки могут мягко перейти в каштановую гамму.

FAQ

Как выбрать свой идеальный оттенок?
Определите подтон кожи и цвет глаз. Тёплые каштаны хорошо сочетаются с зелёными и карими глазами, а холодные — с серыми и голубыми.

Можно ли добиться каштанового оттенка дома?
Да, но важно выбрать краску без аммиака и строго следовать инструкции. Для стойкого результата используйте профессиональные тонирующие средства и маски с пигментом.

3 интересных факта

  1. Натуральный каштановый цвет волос чаще встречается у жителей Европы и Южной Америки.
  2. Первые краски для волос с каштановыми пигментами появились в начале XX века на основе хны и кофе.
  3. В косметологии каштановый цвет считается "омолаживающим" — он визуально делает кожу лица светлее и ровнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Даже лёгкое обезвоживание снижает внимательность, а короткий сон на 15–20 минут повышает продуктивность сегодня в 15:43
Мозг не выдерживает XXI века: почему сосредоточенность стала роскошью

Узнайте, как улучшить концентрацию внимания и повысить продуктивность. Простые шаги, научно-доказанные методы и секреты от экспертов помогут побороть рассеянность.

Читать полностью » Диетологи РАН: 200 г творога в день достаточно для восполнения кальция у взрослых сегодня в 15:25
Один продукт, который заменяет мясо, лекарства и витамины — и это вовсе не суперфуд

Творог называют суперпродуктом, но не всем он подходит одинаково. Разбираемся, где проходит грань между пользой и вредом, и как выбрать лучший вариант.

Читать полностью » Эндокринолог Дарья Кемпа объяснила, почему храп может быть признаком опасного синдрома апноэ сна сегодня в 14:30
Когда сон становится смертельно опасным: храп может быть первым сигналом беды

Почему храп может быть симптомом опасного заболевания и какие методы действительно помогают вернуть спокойный сон и здоровье сердца.

Читать полностью » Малоподвижный образ жизни ускоряет разрушение суставов — эксперт Ирина Лялина сегодня в 14:12
Наш скелет мстит за лень: как сидячий образ жизни разрушает кости и суставы незаметно

Как сохранить здоровье костей и суставов? Эксперт рассказала, какие привычки разрушают опорно-двигательную систему и как их заменить на полезные.

Читать полностью » Масла и сметана усиливают воспаление при солнечных ожогах — Ирина Скорогудаева сегодня в 13:28
Кожа горит — не трогай сметану: что действительно помогает при солнечных ожогах

Что делать при солнечном ожоге, какие средства действительно помогают, а какие только вредят — советы врача-дерматолога Ирины Скорогудаевой.

Читать полностью » Промышленные сладости повышают риск рака и диабета — онколог Сергей Родимов сегодня в 13:28
Срок годности против совести: как отличить натуральные сладости от химических подделок

Онколог объяснил, какие сладости можно есть без вреда для здоровья и как отличить безопасные продукты от потенциально опасных.

Читать полностью » Самарский центр общественного здоровья напомнил, что забота о теле и психике должна быть комплексной сегодня в 13:25
Когда тело мстит за стресс: незаметные сигналы, которые мы игнорируем каждый день

Почему тревога и переутомление связаны между собой и как вернуть гармонию между телом и психикой — советы врача Александра Муравца.

Читать полностью » Анастасия Щербак объяснила, что гипертония — хроническое заболевание, требующее постоянного контроля сегодня в 12:20
Нормальное давление — иллюзия здоровья: почему прекращать лечение опаснее, чем болезнь

Кардиолог назвала три опасные ошибки гипертоников — из-за них даже лёгкое повышение давления может закончиться инсультом или инфарктом.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Осенью выпадение волос увеличивается в 1,5–2 раза — это естественная реакция на смену сезона
Авто и мото
Skoda Kodiaq вернулся в Россию по параллельному импорту — цены от 2,5 млн рублей
Питомцы
Ветеринар Лариса Коваль объяснила, что делать, если у кошки началась течка
Садоводство
В Госдуме опровергли сообщения о введении штрафов до 150 тысяч рублей за заборы на дачах
Наука
В финском кратере обнаружены следы микробов, колонизировавших территорию через 4,5 миллиона лет
Наука
В пустыне Гоби обнаружен древнейший пахицефалозавр
Туризм
Россияне стали крупнейшей группой отдыхающих в Анталье осенью 2025 года — данные Управления туризма
Дом
Технологи: сода и лимонная кислота восстанавливают цвет тканей без кипячения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet