Новый бьюти-тренд года — оттенки, делающие лицо мягче и моложе
Оттенки каштановых волос стали безусловным трендом этого года. Они притягивают внимание своей естественной теплотой и утончённостью, идеально сочетаясь с любым образом — от повседневного до вечернего. Такой цвет словно создан, чтобы подчеркнуть природную красоту, придавая лицу мягкость, а волосам — сияние и глубину.
Почему каштановый — это универсальный выбор
Этот оттенок занял особое место в палитре стилистов и колористов. В нём сочетаются комфорт и благородство, и именно поэтому он подходит почти всем. Каштановые волосы красиво играют при любом освещении, создавая ощущение живого блеска. Они выглядят дорого, даже без сложных укладок, и при этом естественно — будто это ваш натуральный цвет.
Теплые подтоны делают лицо выразительнее: кожа выглядит свежее, глаза — ярче, а черты становятся мягче. Цвет подходит как светлокожим, так и обладательницам смуглой кожи — он одинаково гармоничен и придает образу уверенности.
От светлого каштана до глубокого мокко
Современные тренды предлагают целую гамму оттенков: от светлого, с мягкими золотистыми бликами, до насыщенного шоколадного и почти черного каштана.
- Светло-каштановый - идеален для тех, кто хочет добавить теплоты блонду, но не уйти в темные тона.
- Медно-каштановый - с красноватым подтоном, придающим волосам живость и объем.
- Холодный каштан или мокко - подчеркивает утончённость, идеально смотрится на коротких стрижках и прямых волосах.
Каждый вариант имеет свой характер: светлые каштаны дарят нежность, а тёмные — загадочность и силу.
Советы шаг за шагом: как добиться идеального оттенка
- Определите свой подтон кожи. Тёплые каштановые тона (медовый, карамельный) подойдут девушкам с золотистым подтоном. Если кожа более розоватая или оливковая, выбирайте холодные — шоколад, кофе или мокко.
- Выберите технику окрашивания. Техника "балаяж каштан" создаёт мягкие переходы, визуально добавляя объём и сияние. Для густых волос подойдёт "шатуш", а если хочется лёгкого контраста — техника "бронд" сделает цвет живым.
- Подготовьте волосы. Перед окрашиванием за 2-3 дня используйте питательную маску — она выровняет структуру и поможет равномерно распределить краску.
- Уход после окрашивания. Используйте шампуни и кондиционеры для окрашенных волос с УФ-защитой и маслами (аргановым, жожоба или макадамии). Маску наносите 1-2 раза в неделю, чтобы сохранить блеск.
"Каштан — это цвет, который не требует идеальной укладки, но всегда выглядит ухоженно", — отметила стилист по волосам Екатерина Морозова.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: выбор слишком холодного тона при тёплом цвете кожи.
Последствие: лицо может казаться бледным и уставшим.
Альтернатива: выбирайте золотисто-каштановый или медовый тон, чтобы вернуть теплоту.
- Ошибка: окрашивание на повреждённые волосы.
Последствие: неравномерный цвет и тусклость.
Альтернатива: провести курс восстанавливающих процедур (например, ампулы с кератином или спа-маски на основе масел).
- Ошибка: редкое обновление цвета.
Последствие: вымывание и потеря блеска.
Альтернатива: использовать полуперманентные глянцевые средства каждые 6-8 недель.
Плюсы и минусы каштанового цвета
|
Плюсы
|
Минусы
|
Универсальность для всех типов внешности
|
Требует ухода для сохранения блеска
|
Естественный и богатый вид
|
Может немного темнеть со временем
|
Подходит для всех возрастов
|
На обесцвеченных волосах быстро вымывается
|
Простота сочетания с любыми оттенками макияжа
|
Нужна термозащита при укладке
|
Легкость обновления цвета
|
Не всегда хорошо ложится на сильно осветлённые пряди
А что если вы хотите перемены?
Если вам хочется изменить образ, не прибегая к радикальному окрашиванию, попробуйте добавить тонкие медные или карамельные пряди. Они придадут глубину без потери естественности. Для летнего сезона можно сделать лёгкий "бронд" — сочетание блонда и каштана, которое выглядит как эффект выгоревших на солнце волос.
Тем, кто боится потери блеска, подойдёт тонирование на основе растительных пигментов или использование оттеночных масок — они придают свежесть цвету и ухаживают за структурой.
Мифы и правда
Миф 1: каштан делает лицо мрачным.
Правда: если выбрать тон с теплым подтоном, он освежает и визуально омолаживает.
Миф 2: этот цвет сложно поддерживать.
Правда: современные формулы красок и уход с пигментами позволяют сохранять насыщенность надолго.
Миф 3: каштан подходит только брюнеткам.
Правда: оттенки настолько разнообразны, что даже блондинки могут мягко перейти в каштановую гамму.
FAQ
Как выбрать свой идеальный оттенок?
Определите подтон кожи и цвет глаз. Тёплые каштаны хорошо сочетаются с зелёными и карими глазами, а холодные — с серыми и голубыми.
Можно ли добиться каштанового оттенка дома?
Да, но важно выбрать краску без аммиака и строго следовать инструкции. Для стойкого результата используйте профессиональные тонирующие средства и маски с пигментом.
3 интересных факта
- Натуральный каштановый цвет волос чаще встречается у жителей Европы и Южной Америки.
- Первые краски для волос с каштановыми пигментами появились в начале XX века на основе хны и кофе.
- В косметологии каштановый цвет считается "омолаживающим" — он визуально делает кожу лица светлее и ровнее.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru