Невроз сердца или тромбоэмболия: как не спутать тревогу с настоящей угрозой
Боли или покалывания в груди знакомы многим людям. Чаще всего при обследовании врачи не находят серьёзных нарушений, и неприятные ощущения связывают с неудобной позой, перенапряжением или особенностями образа жизни. Однако в некоторых случаях такой симптом может сигнализировать о смертельно опасных состояниях, например о разрыве аорты.
"Колющая боль без дополнительных симптомов, скорее всего, связана с пребыванием тела в неудобном положении или привычками", — пояснил врач-кардиолог из больницы "Анчжэнь" в Пекине Бай Чэнь.
Возможные причины боли
Наиболее распространённой причиной считается межрёберная невралгия. Она проявляется жгучими или колющими болями, идущими вдоль межрёберных нервов, и часто сопровождает патологии позвоночника.
Ещё один вариант — так называемый невроз сердца. Это функциональное нарушение вегетативной нервной системы, которое чаще диагностируют у женщин среднего возраста. Симптомы включают стеснение в груди, одышку, ускоренное сердцебиение и чувство тревоги.
Самыми опасными диагнозами становятся разрыв аорты и тромбоэмболия лёгочной артерии. Эти состояния требуют срочной госпитализации и без лечения могут привести к смерти.
Сравнение заболеваний, сопровождающихся болью в груди
|Заболевание
|Характер боли
|Сопутствующие признаки
|Риск
|Межрёберная невралгия
|Колющая, опоясывающая
|Связь с позвоночником
|Средний
|Невроз сердца
|Давление, стеснение
|Одышка, тахикардия
|Средний
|Разрыв аорты
|Резкая боль
|Риск коллапса
|Высокий
|ТЭЛА
|Острая боль
|Одышка, тахикардия
|Высокий
Советы шаг за шагом
-
При первых симптомах зафиксировать характер боли: сила, длительность, локализация.
-
Исключить провоцирующие факторы — кофеин, алкоголь, курение.
-
Измерить давление и пульс.
-
При повторяющихся приступах обратиться к терапевту или кардиологу.
-
При острой боли и одышке вызывать скорую помощь.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать повторяющуюся боль → риск поздней диагностики инфаркта → своевременное обследование (ЭКГ, УЗИ сердца).
-
Самолечение обезболивающими → маскировка симптомов опасного состояния → консультация врача.
-
Продолжать тренировки при дискомфорте в груди → перегрузка сердца → щадящие нагрузки под контролем специалиста.
А что если…
-
Симптомы появились ночью? Лучше не ждать до утра, а обратиться в дежурное отделение.
-
Нет возможности попасть к кардиологу? Можно начать с консультации терапевта и базовых анализов.
-
В семье были случаи внезапной смерти? Стоит пройти расширенное кардиологическое обследование.
FAQ
Как понять, опасна ли боль в груди?
Если она сопровождается одышкой, холодным потом, головокружением или иррадиирует в руку и спину — это повод срочно обратиться к врачу.
Сколько стоит кардиологическое обследование?
Цена колеблется от 5 до 20 тысяч рублей, в зависимости от набора процедур (ЭКГ, ЭХОКГ, анализы крови).
