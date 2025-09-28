Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:32

Невроз сердца или тромбоэмболия: как не спутать тревогу с настоящей угрозой

Бай Чэнь: разрыв аорты и тромбоэмболия лёгочной артерии требуют срочной госпитализации

Боли или покалывания в груди знакомы многим людям. Чаще всего при обследовании врачи не находят серьёзных нарушений, и неприятные ощущения связывают с неудобной позой, перенапряжением или особенностями образа жизни. Однако в некоторых случаях такой симптом может сигнализировать о смертельно опасных состояниях, например о разрыве аорты.

"Колющая боль без дополнительных симптомов, скорее всего, связана с пребыванием тела в неудобном положении или привычками", — пояснил врач-кардиолог из больницы "Анчжэнь" в Пекине Бай Чэнь.

Возможные причины боли

Наиболее распространённой причиной считается межрёберная невралгия. Она проявляется жгучими или колющими болями, идущими вдоль межрёберных нервов, и часто сопровождает патологии позвоночника.

Ещё один вариант — так называемый невроз сердца. Это функциональное нарушение вегетативной нервной системы, которое чаще диагностируют у женщин среднего возраста. Симптомы включают стеснение в груди, одышку, ускоренное сердцебиение и чувство тревоги.

Самыми опасными диагнозами становятся разрыв аорты и тромбоэмболия лёгочной артерии. Эти состояния требуют срочной госпитализации и без лечения могут привести к смерти.

Сравнение заболеваний, сопровождающихся болью в груди

Заболевание Характер боли Сопутствующие признаки Риск
Межрёберная невралгия Колющая, опоясывающая Связь с позвоночником Средний
Невроз сердца Давление, стеснение Одышка, тахикардия Средний
Разрыв аорты Резкая боль Риск коллапса Высокий
ТЭЛА Острая боль Одышка, тахикардия Высокий

Советы шаг за шагом

  1. При первых симптомах зафиксировать характер боли: сила, длительность, локализация.

  2. Исключить провоцирующие факторы — кофеин, алкоголь, курение.

  3. Измерить давление и пульс.

  4. При повторяющихся приступах обратиться к терапевту или кардиологу.

  5. При острой боли и одышке вызывать скорую помощь.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать повторяющуюся боль → риск поздней диагностики инфаркта → своевременное обследование (ЭКГ, УЗИ сердца).

  • Самолечение обезболивающими → маскировка симптомов опасного состояния → консультация врача.

  • Продолжать тренировки при дискомфорте в груди → перегрузка сердца → щадящие нагрузки под контролем специалиста.

А что если…

  • Симптомы появились ночью? Лучше не ждать до утра, а обратиться в дежурное отделение.

  • Нет возможности попасть к кардиологу? Можно начать с консультации терапевта и базовых анализов.

  • В семье были случаи внезапной смерти? Стоит пройти расширенное кардиологическое обследование.

FAQ

Как понять, опасна ли боль в груди?
Если она сопровождается одышкой, холодным потом, головокружением или иррадиирует в руку и спину — это повод срочно обратиться к врачу.

Сколько стоит кардиологическое обследование?
Цена колеблется от 5 до 20 тысяч рублей, в зависимости от набора процедур (ЭКГ, ЭХОКГ, анализы крови).

