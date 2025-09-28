Невроз сердца или тромбоэмболия: как не спутать тревогу с настоящей угрозой

Боли или покалывания в груди знакомы многим людям. Чаще всего при обследовании врачи не находят серьёзных нарушений, и неприятные ощущения связывают с неудобной позой, перенапряжением или особенностями образа жизни. Однако в некоторых случаях такой симптом может сигнализировать о смертельно опасных состояниях, например о разрыве аорты.

"Колющая боль без дополнительных симптомов, скорее всего, связана с пребыванием тела в неудобном положении или привычками", — пояснил врач-кардиолог из больницы "Анчжэнь" в Пекине Бай Чэнь.

Возможные причины боли

Наиболее распространённой причиной считается межрёберная невралгия. Она проявляется жгучими или колющими болями, идущими вдоль межрёберных нервов, и часто сопровождает патологии позвоночника.

Ещё один вариант — так называемый невроз сердца. Это функциональное нарушение вегетативной нервной системы, которое чаще диагностируют у женщин среднего возраста. Симптомы включают стеснение в груди, одышку, ускоренное сердцебиение и чувство тревоги.

Самыми опасными диагнозами становятся разрыв аорты и тромбоэмболия лёгочной артерии. Эти состояния требуют срочной госпитализации и без лечения могут привести к смерти.

Сравнение заболеваний, сопровождающихся болью в груди