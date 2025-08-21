Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Выраженный сколиоз у пациента на приеме у врача
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:15

Когда дискомфорт в груди сигнализирует о проблемах с рёбрами

Врач-остеопат Симкин объяснил, когда боль в грудной клетке связана не с сердцем

Боль в грудной клетке не всегда связана с сердцем, но игнорировать её тоже нельзя. Иногда дискомфорт в этой области указывает на проблемы, о которых многие даже не подозревают.

Когда боль в груди говорит об артрозе

Врач-остеопат, руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин объясняет, что постоянные ноющие ощущения в груди, усиливающиеся при наклонах, поворотах или нажатии, могут быть связаны с артрозом реберно-грудинных и грудинно-ключичных соединений.

Такая боль возникает из-за воспаления в местах соединения рёбер и грудины, которое развивается при нарушении кровообращения. Спровоцировать это могут:

  • травмы (в том числе старые),
  • воспалительные процессы,
  • хирургические вмешательства.

В результате соединительная ткань натягивается, возникает перекос в теле, а питание тканей ухудшается.

Смещение рёбер — ещё одна частая причина

При ограничении подвижности или смещении рёбер пациенты описывают симптомы как жгучую или острую боль, распределённую вдоль межрёберного пространства. Чаще всего она усиливается:

  • при наклонах,
  • во время вдоха,
  • при нажатии на область боли.

Когда нужно срочно обратиться за помощью

Иногда боль в груди действительно указывает на опасные состояния, требующие немедленной медицинской помощи. Срочно вызовите врача, если боль:

  • возникает внезапно и имеет резкий характер;
  • отдаёт в руку, спину, челюсть или верх живота;
  • сопровождается одышкой, паникой, головокружением или холодным потом.

Такие симптомы могут быть признаками инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии или расслоения аорты.

