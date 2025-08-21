Когда дискомфорт в груди сигнализирует о проблемах с рёбрами

Боль в грудной клетке не всегда связана с сердцем, но игнорировать её тоже нельзя. Иногда дискомфорт в этой области указывает на проблемы, о которых многие даже не подозревают.

Когда боль в груди говорит об артрозе

Врач-остеопат, руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин объясняет, что постоянные ноющие ощущения в груди, усиливающиеся при наклонах, поворотах или нажатии, могут быть связаны с артрозом реберно-грудинных и грудинно-ключичных соединений.

Такая боль возникает из-за воспаления в местах соединения рёбер и грудины, которое развивается при нарушении кровообращения. Спровоцировать это могут:

травмы (в том числе старые),

воспалительные процессы,

хирургические вмешательства.

В результате соединительная ткань натягивается, возникает перекос в теле, а питание тканей ухудшается.

Смещение рёбер — ещё одна частая причина

При ограничении подвижности или смещении рёбер пациенты описывают симптомы как жгучую или острую боль, распределённую вдоль межрёберного пространства. Чаще всего она усиливается:

при наклонах,

во время вдоха,

при нажатии на область боли.

Когда нужно срочно обратиться за помощью

Иногда боль в груди действительно указывает на опасные состояния, требующие немедленной медицинской помощи. Срочно вызовите врача, если боль:

возникает внезапно и имеет резкий характер;

отдаёт в руку, спину, челюсть или верх живота;

сопровождается одышкой, паникой, головокружением или холодным потом.

Такие симптомы могут быть признаками инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии или расслоения аорты.