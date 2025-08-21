Когда дискомфорт в груди сигнализирует о проблемах с рёбрами
Боль в грудной клетке не всегда связана с сердцем, но игнорировать её тоже нельзя. Иногда дискомфорт в этой области указывает на проблемы, о которых многие даже не подозревают.
Когда боль в груди говорит об артрозе
Врач-остеопат, руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин объясняет, что постоянные ноющие ощущения в груди, усиливающиеся при наклонах, поворотах или нажатии, могут быть связаны с артрозом реберно-грудинных и грудинно-ключичных соединений.
Такая боль возникает из-за воспаления в местах соединения рёбер и грудины, которое развивается при нарушении кровообращения. Спровоцировать это могут:
- травмы (в том числе старые),
- воспалительные процессы,
- хирургические вмешательства.
В результате соединительная ткань натягивается, возникает перекос в теле, а питание тканей ухудшается.
Смещение рёбер — ещё одна частая причина
При ограничении подвижности или смещении рёбер пациенты описывают симптомы как жгучую или острую боль, распределённую вдоль межрёберного пространства. Чаще всего она усиливается:
- при наклонах,
- во время вдоха,
- при нажатии на область боли.
Когда нужно срочно обратиться за помощью
Иногда боль в груди действительно указывает на опасные состояния, требующие немедленной медицинской помощи. Срочно вызовите врача, если боль:
- возникает внезапно и имеет резкий характер;
- отдаёт в руку, спину, челюсть или верх живота;
- сопровождается одышкой, паникой, головокружением или холодным потом.
Такие симптомы могут быть признаками инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии или расслоения аорты.
