Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жим лёжа до отказа
Жим лёжа до отказа
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Новички срывают тренировки: три ошибки, из-за которых грудь остаётся плоской

Упражнения для грудных мышц: названы лучшие варианты для массы и рельефа

Грудные мышцы — одна из самых заметных и мощных групп в теле человека. Именно они формируют силуэт верхней части корпуса и отвечают за мощь жима. Но построить рельефную грудь — задача не из лёгких: здесь важны и правильные упражнения, и грамотная техника, и регулярный прогресс нагрузок.

Анатомия и роль грудных мышц

Основу грудного отдела составляют большая грудная и малая грудная (подлопаточная) мышцы. Первая имеет форму треугольника и соединяется с плечевой костью, вторая скрыта под ней и помогает стабилизировать движение. Немаловажна и передняя зубчатая мышца с её характерными "зубцами", которые отвечают за движение лопаток.

Понимание работы этих мышц — ключ к эффективной тренировке.

Базовые принципы тренинга

Чтобы новичок смог накачать грудь, он должен сначала научиться чувствовать работу мускулатуры. Лучший старт — отжимания от пола. Но важно помнить: в большинстве упражнений нагрузка уходит и на руки, и на плечи. Поэтому без укрепления спины и дельтовидных мышц прогресс будет ограничен.

Ключевые принципы:

  • регулярное повышение рабочих весов;
  • акцент на технику;
  • полноценное восстановление (минимум 72 часа между тяжёлыми тренировками груди).

Лучшие упражнения

Выбор упражнений зависит от целей — масса, форма или изоляция отдельных пучков.

  • Отжимания от пола — фундамент для новичков. Хорошо развивают контроль над мышцами, но ограничены в росте.
  • Отжимания на брусьях — мощное упражнение для нижней части груди и всего плечевого пояса.
  • Жим штанги лёжа — король среди базовых движений, главный инструмент для набора массы.
  • Разведение гантелей лёжа — помогает прорисовать грудь и включить в работу переднюю зубчатую мышцу.
  • Жим гантелей на наклонной скамье — направлен на верх груди и улучшает общую форму.

Примерная программа тренировки

  • Отжимания на брусьях — 2 подхода до отказа.
  • Жим штанги лёжа — 4 подхода по 10 повторений.
  • Жим гантелей на наклонной скамье — 4 подхода по 10 повторений.
  • Разведение гантелей лёжа — 4 подхода по 12 повторений.

Эта схема развивает массу и силу, но её можно дополнить негативными повторениями, пампингом и тренировками до отказа.

Как формируется форма груди

Генетика играет свою роль, но техника тоже важна.

  • Наружная часть груди прорабатывается жимами лёжа.
  • Верх груди — жимами на наклонной скамье (30-45°).
  • Низ груди — отжиманиями на брусьях или жимом штанги вниз головой.
  • Центр груди — всевозможными сведениями на блоках или узким жимом лёжа.

Ошибки, которые мешают росту

Чаще всего причина отсутствия прогресса в трёх вещах:

  • чрезмерно большие веса в ущерб технике;
  • акцент на одних и тех же пучках;
  • слишком частые тренировки без восстановления.

Стоит помнить: грудь, дельты и широчайшие связаны фасциями. Чтобы ускорить восстановление и сохранить эластичность, полезен миофасциальный массаж.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рехал Бходжани, врач спортивной медицины, объяснил влияние ходьбы под уклон на мышцы и метаболизм вчера в 19:50

Наклонная дорожка: почему она сжигает калории быстрее, чем бег

Ходьба на наклонной поверхности задействует мышцы и сжигает калории эффективнее. Узнайте, как правильно тренироваться и чего можно достичь.

Читать полностью » Мышцы плотнее жира и ускоряют метаболизм — объяснила физиотерапевт Тиффани Уоллес вчера в 19:30

Мышцы и жир: одна правда, которая ломает привычные представления о весе

Многие думают, что мышцы тяжелее жира. Но правда ли это, и почему цифра на весах не всегда отражает реальный результат тренировок?

Читать полностью » Обратные скручивания прорабатывают нижний пресс — тренер Роджерс вчера в 19:10

Этот незаметный приём для живота работает лучше, чем сотни скручиваний

Обратные скручивания помогают проработать нижний пресс и укрепить корпус. Узнайте, как выполнять их правильно и какие варианты подойдут новичкам.

Читать полностью » Диетолог Габби Беркoу объяснила, как питание влияет на потерю жира на животе вчера в 18:50

Жир на животе тает только у тех, кто знает этот простой приём

Плоский живот — цель многих, но можно ли убрать жир только с талии? Разбираемся, что говорят диетологи и тренеры о питании и тренировках.

Читать полностью » Карли Мендес: NEAT повышает расход энергии и ускоряет похудение вчера в 18:30

Калории, которые сгорают сами: тайная энергия повседневных движений

Обычные бытовые движения могут сыграть решающую роль в снижении веса. Узнайте, как скрытый источник расхода калорий помогает ускорить прогресс.

Читать полностью » Инструктор Ларесса Мемс: пилатес можно адаптировать под любое телосложение вчера в 18:10

Пилатес ломает стереотипы: почему вес больше 90 кг не преграда

Пилатес давно вышел за рамки стереотипов. Почему он подходит каждому и как начать тренировки, даже если вы сомневаетесь?

Читать полностью » Лесли Логан: плавность движений в пилатесе усиливает связь тела и разума вчера в 17:50

Пилатес, о котором молчат тренеры: неожиданный эффект для тела и психики

Хотите попробовать пилатес, но не знаете, с чего начать? Разбираемся в сути метода, пользе и правилах первого занятия — без боли, стресса и мифов.

Читать полностью » Упражнения по минуте в день снижают риск болезней при сидячем образе жизни — физиолог Мартика Хинер вчера в 17:30

Секрет активности, который помещается в 60 секунд

Даже минута активности способна изменить самочувствие и помочь справиться с последствиями сидячего дня. Что такое "движенческие перекусы"?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автомеханики напомнили, как правильно проверять уровень масла в двигателе
Садоводство

Эксперт Virginia Cooperative Extension: для огорода достаточно одного часа прополки в неделю
Спорт и фитнес

Инструктор Мириам Шестак объяснила, как пилатес помогает задействовать пресс
Туризм

Локальная SIM-карта за границей помогает экономить на мобильной связи
Авто и мото

Volkswagen выпустит последний бензиновый Golf с пятицилиндровым мотором в 2027 году
Наука и технологии

В сентябре Google добавила новые функции безопасности и резервного копирования в Play Services v25.34
Еда

Как приготовить маринованный перец с чесноком и петрушкой на зиму
Садоводство

Орхидея в доме: правила ухода, полива и лучшие места для роста
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet