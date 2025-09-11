Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировка в зале
Тренировка в зале
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:50

Обычные отжимания работают как пластическая операция: эффект удивит

Тренировка грудных мышц облегчает повседневные движения — эксперт Джоэл Сидман

Хоть грудные мышцы расположены прямо по центру тела, многие до сих пор обходят их вниманием. Особенно это заметно на фоне популярности тренировок для ягодиц. Женщины часто считают, что из-за наличия груди прокачивать грудные мышцы не обязательно. Но это заблуждение. Под молочной железой находится большая грудная мышца, а под ней — малая, и вместе они отвечают за осанку, дыхание и множество привычных движений.

Почему стоит уделять внимание грудным мышцам

Улучшение осанки

При обсуждении осанки чаще вспоминают мышцы спины и плеч, но грудные не менее важны. Они помогают удерживать лопатки и плечевой сустав в стабильном положении.

"Каждая мышца, окружающая лопатку и плечо, играет ключевую роль в их стабильности", — пояснил физиолог и владелец студии Advanced Human Performance Джоэл Сидман.

Если грудные слишком укорочены из-за постоянного сидения за компьютером, они перестают выполнять свою функцию, а спина начинает сутулиться.

Свободное дыхание

Когда осанка исправлена, грудная клетка раскрывается, и становится проще делать глубокие вдохи. Особая роль здесь у малой грудной мышцы, которая крепится к рёбрам и помогает расширять грудную клетку.

"Если грудные мышцы чрезмерно укорочены, дыхание будет ограничено", — отметил Джоэл Сидман.

Регулярное растягивание и тренировка грудных волокон делают дыхание более полным и улучшают насыщение организма кислородом.

Визуальный эффект

Многие женщины боятся, что тренировки груди приведут к уменьшению бюста. На самом деле всё наоборот: развитые мышцы создают эффект приподнятой и более объёмной груди. Сильные грудные работают как естественный пуш-ап.

Повседневные задачи

Грудные мышцы задействованы не только в спорте. Любое движение с нагрузкой — перенос сумок, открывание тяжёлой двери, поднятие чемодана — требует их работы. Если мышцы слабы, даже простые дела кажутся сложнее, чем должны быть.

Подключение других групп

Тренируя грудные, мы одновременно развиваем плечи, спину и трицепсы. Например, жим гантелей — один из самых эффективных способов прокачать не только грудь, но и задействовать трицепсы. Исследования показывают, что разные варианты жима позволяют акцентировать нагрузку на конкретных мышцах.

Комплекс упражнений для женщин

Всё, что нужно для тренировки дома — это пара гантелей, медицинбол и фитбол. Тренироваться можно трижды в неделю, выполняя упражнения по кругу. После каждого круга делайте 30 секунд отдыха и повторяйте ещё три раза.

  1. Отжимания на медицинболе - по 8 повторений на каждую руку.

  2. Броски мяча от груди - 20 раз.

  3. Жим одной рукой на фитболе - по 8 повторений каждой рукой.

  4. Подъёмы гантелей в форме буквы Y - 20 раз.

  5. Тяга гантели в планке (renegade row) - по 8 повторений на каждую руку.

  6. Разведения гантелей в наклоне - 20 повторений.

Такой комплекс одновременно укрепляет грудь, улучшает осанку и делает тело функционально сильнее.

