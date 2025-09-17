Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина отжимается
Мужчина отжимается
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:22

Грудные растут дома быстрее, чем под железом: проверенный феномен

Тренировки с собственным весом: как построить грудь дома — программа Криса Херии

Развитая грудь всегда ассоциировалась с силой и спортивным телосложением. Но не у каждого есть возможность ходить в тренажёрный зал и работать со штангой. Хорошая новость в том, что мышцы груди прекрасно откликаются на работу с собственным весом. Для этого достаточно правильно подобрать упражнения и выполнять их систематически. Один из ярких представителей калистеники, Крис Херия, показал, что построить мощную грудь можно и без железа.

Почему грудные мышцы растут

Чтобы запустить процесс гипертрофии, мышечным волокнам нужна нагрузка, питание и восстановление. Во время тренировки мышца получает микроразрывы, во время отдыха они зарастают, становясь толще и сильнее. Даже дома можно создать такие условия, если выполнять упражнения на максимум и подключать разные типы движений — динамику и статику.

Главный принцип: нагрузка должна быть достаточно интенсивной. Если упражнение стало слишком лёгким, его можно усложнить — например, менять угол, темп или добавлять взрывные элементы.

Сравнение: зал vs дом

Параметр Тренажёрный зал Домашние тренировки
Инвентарь Штанги, гантели, тренажёры Вес тела, турник, мебель
Контроль нагрузки Легко увеличивать вес Приходится менять технику и количество
Разнообразие Десятки упражнений Ограничено, но достаточно
Стоимость Абонемент, экипировка Бесплатно
Атмосфера Мотивация и сообщество Удобство и доступность

Базовые упражнения для груди дома

Ключевым упражнением остаются отжимания. Они нагружают грудь, плечи, руки и пресс. Чтобы усилить эффект, можно менять постановку рук, скорость и угол наклона тела. Второй важный элемент — планка. В статике грудные мышцы сокращаются не меньше, чем при динамике, если сознательно держать их напряжёнными.

Программа от Криса Херия

Комплекс состоит из 8 упражнений, которые выполняются подряд, без паузы:

  1. Классические отжимания — 20 раз.

  2. Горизонт на согнутых руках — 15 секунд.

  3. Отжимания "циркуль" — по 10 раз в каждую сторону.

  4. Отжимания лучника — по 10 повторов на каждую руку.

  5. Взрывные негативные отжимания — 10 раз.

  6. Алмазные отжимания на возвышенности — 15 раз.

  7. Отжимания в наклоне — 20 раз.

  8. Статическое отжимание — 1 минута (30 секунд вниз, 30 секунд вверх).

Это один круг. Для полноценной тренировки делают 2-3 круга с отдыхом по 1-2 минуты.

Советы шаг за шагом

  1. Разогрейтесь — прыжки, вращения руками, лёгкая растяжка.

  2. Сделайте первый круг в спокойном темпе, концентрируясь на технике.

  3. Во втором круге добавьте скорость или усложните движения.

  4. Следите за дыханием — вдох вниз, выдох вверх.

  5. Запишите результаты и постепенно увеличивайте нагрузку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: быстрые, неаккуратные отжимания.

  • Последствие: снижение эффективности и риск травмы.

  • Альтернатива: выполняйте медленно, чувствуя работу груди.

  • Ошибка: тренировка груди ежедневно.

  • Последствие: перетренированность, отсутствие роста.

  • Альтернатива: тренировать грудь 2 раза в неделю, чередуя с ногами и спиной.

  • Ошибка: полное игнорирование питания.

  • Последствие: мышцы не восстанавливаются.

  • Альтернатива: добавить в рацион белок (курица, творог, протеин), овощи и сложные углеводы.

А что если…

Что если упражнения стали лёгкими? Усложняйте их. Можно использовать жилет с утяжелением, рюкзак с книгами или взять резиновые петли. Это позволит нагрузить грудь так же, как гантели и штанга.

Плюсы и минусы домашних тренировок

Плюсы Минусы
Бесплатно и доступно Сложнее контролировать нагрузку
Можно тренироваться где угодно Ограниченное разнообразие
Развивает функциональную силу Требует дисциплины и самоконтроля
Не нужен спортзал Иногда трудно мотивировать себя

FAQ

Как часто тренировать грудь?
Достаточно 2 раз в неделю. Между тренировками нужен день для восстановления.

Что лучше: зал или дом?
Оба варианта работают. В зале проще увеличивать вес, дома удобнее и дешевле.

Нужен ли спортивный инвентарь?
Нет, но для прогресса пригодятся резинки, турник или гантели.

Мифы и правда

  • Миф: грудь можно прокачать только штангой.

  • Правда: упражнения с собственным весом тоже дают рост.

  • Миф: нужно тренироваться каждый день.

  • Правда: мышцам требуется отдых для восстановления.

  • Миф: отжимания работают только на руки.

  • Правда: это базовое упражнение для груди, плеч и кора.

3 интересных факта

  1. В разных видах отжиманий задействуются разные отделы груди: наклонные — верх, классика — середина, с узкой постановкой — внутренняя часть.

  2. Даже статические упражнения, такие как планка, вызывают рост мышц, если держать правильное напряжение.

  3. В армейских тренировках США отжимания входят в обязательный тест физподготовки.

Исторический контекст

Отжимания известны с древних времён. Воины Древней Греции и Рима использовали вариации этого упражнения для укрепления груди и плеч. В XX веке отжимания стали основой армейских комплексов, а сегодня — любимым инструментом фитнес-блогеров и поклонников калистеники.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренировка для мышц живота: планка, лодочка и повороты ног сегодня в 4:10

Тайный рецепт сильного пресса: упражнения, которые древние воины делали каждый день

Мини-комплекс для пресса, который можно выполнять дома. Узнайте, как всего за 15 минут укрепить мышцы живота и разнообразить тренировки.

Читать полностью » Исследования: разминка перед занятиями снижает риск травм и повышает эффективность сегодня в 3:50

Боль после зала: знак прогресса или сигнал к остановке

Ошибки во время тренировок могут замедлить прогресс и привести к травмам. Разбираем пять привычек, от которых лучше избавиться.

Читать полностью » Выпады с гантелями развивают координацию и мышцы ног сегодня в 0:50

Три круга ада с гантелями: зато влезете в любимые джинсы

Короткий, но интенсивный комплекс упражнений с гантелями поможет прокачать тело и повысить выносливость без тренажёров.

Читать полностью » Исследователи подтвердили влияние диеты на сон и уровень стресса сегодня в 0:10

Ежедневные перекусы, которые старят организм быстрее, чем годы

Правильное питание влияет не только на вес, но и на сон, настроение и гормоны. Разбираемся, как шаг за шагом изменить привычки без жёстких ограничений.

Читать полностью » Тренер Дженнифер Риццуто назвала четыре базовых упражнения с эспандером для верхней части тела вчера в 23:43

Тренировка, которая помещается в сумку: четыре движения с эспандером для верхней части тела

Четыре простых упражнения с эспандером укрепят плечи, спину и руки, улучшат осанку и сделают повседневные движения легче.

Читать полностью » Тренер Дженнифер Риццуто назвала пять упражнений с медицинболом для домашних тренировок вчера в 22:39

Тренажёры не нужны: медицинбол делает то же самое в разы проще

Медицинбол заменит целый спортзал: всего один компактный снаряд поможет укрепить всё тело и сделать тренировки дома разнообразнее.

Читать полностью » Упражнения для баланса дома: рекомендации тренера Дженнифер Риццуто для людей старшего возраста 15.09.2025 в 22:26

Проверка на одной ноге, которая предсказывает здоровье и долголетие

Пять простых упражнений для баланса помогут укрепить мышцы, улучшить координацию и снизить риск падений после 50 лет.

Читать полностью » Упражнения без спортзала: рекомендации тренера Дженнифер Риццуто для занятых людей вчера в 20:11

Планка скучная? Попробуйте удержать её правильно — включаются 20 мышц сразу

Три простых упражнения без оборудования займут всего 5 минут в день и помогут укрепить всё тело даже в самые загруженные дни.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренеры: достаточно 3–4 тренировок на растяжку в неделю для первых результатов
Авто и мото

"Автостат": в сентябре 2025 года десять брендов изменили цены на автомобили в России
Садоводство

Эксперты предупредили: без удобрений после картофеля почва теряет плодородие
Питомцы

Учёные во Франции выяснили: перелётные фламинго стареют медленнее оседлых
Садоводство

Специалисты советуют чередовать крестоцветные культуры, чтобы снизить риск болезней
Наука

Полынья размером со Швейцарию образовалась в Антарктиде из-за штормов и экмановского переноса — данные исследователей
Авто и мото

Эксперт напомнила о штрафе до 2000 рублей за просрочку постановки аварийного авто на учёт
Спорт и фитнес

Приседания со штангой укрепляют ноги, ягодицы и спину — данные спортивных тренеров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet