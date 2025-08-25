Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 0:10

Жим штанги рушит баланс: чем заменить, чтобы не потерять форму

Физиотерапевт Сэм Бекуртни перечислил эффективные замены жиму штанги дома и в зале

Скамья для жима штанги давно считается "королём" упражнений на грудь. Но именно поэтому в зале к ней почти всегда очередь, а дома этот снаряд занимает кучу места и стоит недёшево. Хорошая новость в том, что жим штанги далеко не единственный способ прокачать грудные мышцы. Более того, альтернативные упражнения часто оказываются эффективнее: они задействуют разные углы, нагружают стабилизирующие мышцы и позволяют формировать более сбалансированное и сильное тело.

Почему важны альтернативы

"Как и любая другая группа мышц, грудные лучше развиваются, если работать с ними под разными углами и через разные плоскости движения", — напоминает сертифицированный тренер Beachbody и автор программы LIIFT4 Джоэл Фриман. По его словам, главное — не зацикливаться на одном движении, а регулярно менять паттерны нагрузки.

И здесь помогают простые замены, которые можно выполнять и в зале, и дома: от вариаций отжиманий до работы с гантелями, эспандерами и даже медболом. Такие упражнения укрепляют не только грудь, но и плечи, руки и корпус.

Базовые упражнения с собственным весом

Начать всегда стоит с классики — отжиманий. Как отмечает физиотерапевт и тренер Сэм Бекуртни, это практически то же самое, что жим, только вместо штанги вы поднимаете собственное тело. Главное — не разводить локти строго в стороны, иначе легко перегрузить плечи.

Вариаций масса:

  • Инклайн-отжимания (с опорой руками выше уровня ног) подойдут новичкам и помогут дополнительно включить пресс;
  • Деклайн-отжимания (с ногами на возвышении) делают нагрузку сложнее и смещают акцент на верх груди;
  • А для продвинутых — разные варианты отжиманий с хлопком или на одной руке.

Кстати, согласно исследованию Американского совета по упражнениям (ACE), отжимания включают в работу до 95% мышечных волокон, которые задействуются и при жиме штанги.

Гантели: баланс и контроль

Гантели дают то, чего нет у штанги, — независимую работу каждой руки. Это предотвращает дисбаланс и дополнительно развивает мышцы-стабилизаторы.

  • Жим гантелей лёжа — основной вариант. Вес здесь меньше, чем со штангой, зато техника сложнее, а эффект на симметрию больше.
  • Разводка гантелей укрепляет грудные в растянутом положении и улучшает подвижность плеч.
  • Жим на наклонной скамье помогает проработать верх груди и снизить нагрузку на ротаторную манжету.
  • Для разнообразия можно использовать односторонние жимы, когда работает только одна рука — это одновременно тренирует мышцы кора и предотвращает перекосы.

Оборудование и нестандартные варианты

Если в зале нет свободной штанги, можно заменить её другими снарядами:

  • Жим с лэндмайном (одним концом штанги, зафиксированным в полу). Он проще в координации, чем гантели, но отлично развивает корпус и плечи.
  • Броски медбола от груди лёжа на спине. Это уже плиометрика, развивающая взрывную силу и скорость.
  • Кроссоверы или работа с эспандером. В отличие от гантелей, где нагрузка распределена неравномерно, резина или тросы создают постоянное сопротивление по всей траектории движения.

Альтернативы жиму штанги не просто "запасной вариант", а полноценный способ развить грудные мышцы, сделать тренировки разнообразнее и снизить риск травм. Попробуйте разные вариации, чтобы подобрать те, которые подходят именно вам, и помните: сильная грудь формируется не только на скамье для жима.

