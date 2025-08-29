Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Эти упражнения возвращают дыхание, когда кажется, что грудная клетка сжата тисками

Врачи назвали эффективные упражнения для растяжки грудных мышц и улучшения осанки

После интенсивной тренировки верхней части тела или долгого сидения за рабочим столом ощущение стянутости в груди — привычное явление. Но это не повод терпеть дискомфорт весь день. Несколько простых упражнений на растяжку помогут снять напряжение, улучшить подвижность и вернуть лёгкость в плечах и груди.

1. Растяжка у стены

Встаньте в дверном проёме или у угла комнаты. Согните правую руку под углом 90 градусов, локоть держите на уровне плеча. Предплечье прижмите к стене, корпус слегка подайте вперёд и в сторону открытого пространства. Вы почувствуете, как растягивается правая грудная мышца. Задержитесь на 15-20 секунд, затем повторите упражнение с другой стороны.

2. Захват локтей за спиной

Сядьте со скрещёнными ногами или просто встаньте, поставив стопы на ширине плеч. Заведите руки назад и обхватите локти или предплечья. Сведите лопатки и раскройте грудь, направляя ключицы вверх. Удерживайте позицию 20-30 секунд, делая спокойные вдохи и выдохи.

3. Прогиб с руками за головой

Примите удобное положение сидя или стоя. Сомкните пальцы на затылке, локти разведите в стороны. Позвольте голове слегка откинуться назад, грудь раскройте, а лопатки сведите вместе. Сохраняйте позу 30 секунд, не забывая глубоко дышать. Если есть проблемы с поясницей, выполняйте движение мягко и без чрезмерного прогиба.

4. Лежачая растяжка груди

Лягте на живот, разведите руки в стороны, образуя букву "Т". Согните левую руку и заведите кисть к бедру, а корпус плавно перекатите вправо, оставляя правую руку вытянутой. Почувствуйте растяжение в правой половине груди и задержитесь на 20 секунд. Затем выполните на другую сторону. Двигайтесь осторожно — это упражнение довольно интенсивное, особенно при сильной зажатости.

5. Раскрытие груди стоя

Поставьте ноги на ширине бёдер, слегка согните колени. Сцепите пальцы за спиной на уровне поясницы. Потяните руки вниз и назад, одновременно приподнимая грудь. Удерживайте положение около 30 секунд. Чем дальше отодвигаются сомкнутые руки от корпуса, тем сильнее растяжка.

6. Растяжка на фитболе

Лягте спиной на гимнастический мяч так, чтобы корпус был устойчиво зафиксирован. Стопы прочно упираются в пол. Разведите руки в стороны и позвольте им свободно опуститься вниз. Останьтесь в положении 20-30 секунд. Если под рукой нет фитбола, можно использовать край дивана или спинку крепкого стула.

Почему это важно

Регулярное выполнение этих упражнений помогает не только снять напряжение в груди, но и улучшить осанку. Открытая грудная клетка облегчает дыхание, а подвижные плечи снижают нагрузку на шею и спину. Эти простые растяжки займут всего несколько минут, но эффект почувствуется сразу — лёгкость в движениях и меньше скованности в течение дня.

