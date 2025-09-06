Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Жим гантелей
Жим гантелей
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Гантели вместо тренажёра: простые движения, которые запускают рост мышц

Упражнения с гантелями для груди укрепляют суставы и улучшают осанку — врачи

Упражнения на грудь с гантелями — это не просто способ укрепить мышцы. Они развивают плечевой сустав, задействуют трицепсы и даже помогают создать правильную осанку. Причина проста: большая и малая грудные мышцы, дельтовидные и широчайшие образуют единую систему, работа которой напрямую влияет на гармонию всего корпуса.

Почему гантели — лучший выбор

Главное преимущество в том, что тренажёры не нужны — заниматься можно дома. Свободная амплитуда движений позволяет задействовать не только грудные мышцы, но и плечи с руками.

К базовым упражнениям относят:

  • жим гантелей лёжа;
  • Т-отжимания;
  • пулловер.

Эти три простых элемента способны включить в работу всю верхнюю часть тела. А сочетание статических и динамических фаз делает нагрузку более разнообразной.

Как растут мышцы

Ключ к прогрессу — постепенное увеличение нагрузки. С каждой тренировкой стоит либо брать больший вес, либо добавлять повторения. Оптимальный рабочий вес — тот, с которым удаётся выполнить 10-12 повторов.

Последовательность упражнений тоже играет роль. Например, начав с отжиманий, спортсмен заранее утомляет грудь — и для жима гантелей потребуется меньший вес, чтобы добиться характерного "отказа" в мышцах.

Режим и восстановление

Для полноценного восстановления грудным мышцам необходимо 48-60 часов. Поэтому достаточно двух тренировок в неделю. Чаще нагружать эту группу просто не имеет смысла — организм не успеет восстанавливаться.

Упражнения для дома

Необязательно выполнять всё подряд — достаточно выбрать 1-2 базовых и 2-3 изолирующих упражнения. Вот самые эффективные:

Базовые:

  • Жим гантелей лёжа — аналог жима штанги, укрепляет грудь и стабилизирует лопатки.
  • Т-отжимания — усложнённая вариация отжиманий, дополнительно включающая пресс.
  • Пулловер — помогает расширить грудную клетку и нагрузить широчайшие.

Изолирующие:

  • Разведение гантелей лёжа — улучшает форму груди и прорабатывает её середину.
  • Жим "молоток" — акцент на внешней части груди и трицепсах.
  • Жим гантелей вниз головой — прицельно прокачивает нижнюю часть груди.

Дополнительно можно включать попеременный жим и наклонный жим — они развивают координацию и верх груди.

Комплексный подход

Важно помнить, что грудь не развивается изолированно. Без сильных трицепсов жимы будут ограничены, а без широчайших невозможно правильно выполнять пулловер. Поэтому стоит распределять тренировки: грудь, спина, ноги, руки и пресс должны работать в системе.

Никакая программа не будет эффективной без правильного питания. Белки, углеводы и жиры обеспечивают рост мышц и поддерживают гормональный баланс, необходимый для прогресса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Растяжка для офиса: комплекс упражнений от тренера Осени Калабрезе вчера в 19:50

Что скрывает простая растяжка — эффект, которого не ждёшь

10 минут упражнений помогут снять скованность после работы за компьютером. Простая последовательность растяжки оживит тело и освободит мысли.

Читать полностью » Чем заменить спортивный инвентарь для упражнений дома: список подручных предметов вчера в 19:10

Как обычный рюкзак превращается в тренажёр для всего тела

Обычные вещи из дома могут стать отличной заменой спортинвентарю. Узнайте, чем заменить гантели и как превратить рюкзак или книги в спортивные снаряды.

Читать полностью » Джаред Мичем перечислил причины отсутствия прогресса в тренировке икр вчера в 18:50

Икры не растут годами? Виной могут быть эти шесть незаметных ошибок

Многие качают икры годами и не видят результата. Разбираем главные ошибки при подъемах на носки и показываем, как исправить технику.

Читать полностью » Врачи назвали технику прогрессивной мышечной релаксации для снятия напряжения вчера в 18:10

Техника, которая стирает стресс из тела за 10 минут

Простая техника, которая поможет снять зажимы, успокоить нервную систему и вернуть чувство внутреннего равновесия.

Читать полностью » Учёные из Японии доказали эффективность табата тренировок для сердечно-сосудистой системы вчера в 16:50

Табата: тренировка, после которой дыхание сбивается, но результат ошеломляет

Короткие и интенсивные тренировки Табата обещают эффект часового бега всего за 20 минут. В чём секрет метода и как правильно его освоить?

Читать полностью » Врачи назвали основные правила безопасных приседаний и бега вчера в 17:10

Неправильная техника в спортзале: ошибка, которая стоит здоровья

Даже привычные бег, приседания и упражнения на пресс могут быть опасны, если выполнять их неправильно. Как техника влияет на результат?

Читать полностью » Альберт Мэтини: сайд-планк задействует корпус, плечи, ягодицы и квадрицепсы вчера в 16:50

Сайд-планк раскрывает главную слабость тела, о которой молчат тренеры

Сайд-планк кажется простым, но чаще всего именно в нём скрываются слабые места тела. Узнайте, какие упражнения помогут их устранить.

Читать полностью » Врачи рассказали, как выполнять планку и отжимания дома вчера в 16:10

Дом превращается в спортзал: 6 упражнений, которые работают лучше тренажеров

Даже в самом плотном графике можно найти несколько минут для тела. Простые упражнения дома помогут укрепить мышцы и добавить энергии.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Листья смородины в красных пятнах: как быстро избавиться от тли народным средством
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Елена Пехотина назвала главные причины язвы желудка
Садоводство

Настоящий васаби можно вырастить дома только в теплице при строгом контроле климата
Спорт и фитнес

Канатные рубки и жим Палоффа укрепляют мышцы корпуса и стабилизируют позвоночник — специалисты по фитнесу
Авто и мото

Tata Motors снизила цены на все модели после реформы налога GST в Индии
Еда

Классический цезарь готовится с пармезаном и горчицей
Спорт и фитнес

Бикрам-йога повышает риски обезвоживания и гипертонии — медики
Авто и мото

АльфаСтрахование: число угонов иномарок в России в 2025 году выросло в 1,3 раза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet