Грудь и ноги за одно занятие: секретный приём для тех, у кого нет времени
Обычные тренировки часто делят на отдельные группы мышц — так легче нагрузить каждую из них и дать время на восстановление. Но у такого подхода есть минус: полноценное занятие для ног или груди может занимать целую тренировку, и времени на другие зоны просто не остаётся. Решение — объединить работу с грудью и ногами в одном комплексе. Так можно сократить время и при этом не потерять в эффективности.
Классический вариант
Традиционно упражнения на грудь и ноги выполняют по отдельности. Ноги — самая крупная группа мышц, и тяжёлые приседы или выпады легко забирают всю энергию. Но если ограничиться всего тремя упражнениями на каждую зону, получится проработать их достаточно интенсивно, не перегружая организм. К тому же мышцы груди и ног практически не пересекаются в работе, а значит, они не мешают друг другу восстанавливаться.
Комбинированная схема
Совместная тренировка строится по принципу "пар упражнений": одно на грудь, другое на ноги. Такой метод позволяет чередовать нагрузку, когда одна группа работает, а другая отдыхает. Каждую пару стоит повторять трижды, делая паузы по 90 секунд. Между блоками — более длительный отдых.
Разминка: отжимания и выпады
Первый комплекс разогревает плечи и бёдра.
• Отжимания — 10 повторений (с прямыми ногами или с колен).
• Выпады с гантелями — по 8 шагов на каждую ногу в одну и другую сторону, колено почти касается пола.
Сила: жим лёжа и становая тяга
Это базовые упражнения для груди и задней поверхности бедра.
• Жим штанги лёжа — 12 повторений, вес подбирается индивидуально.
• Становая тяга — 5 повторений. Упражнение тяжёлое, поэтому количество повторов меньше, но нагрузка выше.
Изоляция: разведения гантелей и сплит-приседы
Они позволяют прицельно нагрузить крупные мышцы груди и квадрицепсы.
• Разведения гантелей лёжа — 12 повторений (опытные спортсмены могут работать с большим весом и меньшим числом повторов).
• Сплит-приседы — по 10 раз на каждую ногу, основной упор приходится на переднюю ногу. Дополнительная нагрузка достигается за счёт гантелей.
Интенсивный формат: CrossFit-комплекс
Для тех, кто хочет добавить скорости и выносливости, подойдёт круговая тренировка. Четыре упражнения выполняются подряд, отдых минимальный, полный цикл повторяется четыре раза. Между кругами пауза — одна минута.
• 30 отжиманий.
• 20 фронтальных приседов со штангой.
• 20 толчков штанги из положения стоя.
• 30 быстрых подъёмов корпуса.
Такой формат позволяет максимально прокачать мышцы за короткое время, а высокая интенсивность заменяет отдельное кардионагрузку.
Объединение упражнений на грудь и ноги — удобный способ экономить время и при этом не жертвовать результатами. "Парные" подходы помогают гармонично развивать тело, а круговые CrossFit-комплексы добавляют динамику и делают тренировку более разнообразной. Такой метод подходит тем, кто хочет укрепить ключевые зоны и одновременно повысить общую выносливость.
