Не финиш, а старт: в Казани гроссмейстеров начнут растить прямо с первого класса

Казань делает ставку на то, что будущих гроссмейстеров нужно искать не на финише спортивной школы, а ещё в начальных классах — пока талант только формируется и его легко упустить. Об этом сообщает издание "Реальное время". Мэр Казани Ильсур Метшин поддержал инициативу Федерации шахмат Татарстана по запуску программы раннего выявления и углубленной подготовки юных шахматистов.

Кубок мэра как витрина идеи: кто играет и за что борются

О запуске программы Метшин заявил на турнире — Кубке мэра. В этом году в соревновании участвуют 50 спортсменов, среди которых есть известные гроссмейстеры и международные мастера, а также призёры региональных и всероссийских стартов. Возрастной диапазон участников широк — от 7 до 59 лет, что подчёркивает, что шахматы остаются спортивной дисциплиной "на всю жизнь".

Соревновательный стимул тоже заметный: общий призовой фонд Кубка мэра составляет 500 тысяч рублей. На фоне этого турнир играет роль не только площадки для игры, но и публичной сцены, где городские власти и федерация озвучивают планы по развитию детского направления.

Как хотят выстроить отбор: старт уже с третьего учебного квартала

Метшин отдельно подчеркнул необходимость системной работы с детьми уже с начальных классов. По его словам, планируется подготовить специальное распоряжение, которое направят руководителям муниципальных округов, чтобы быстрее запустить отбор одарённых учеников. В материале уточняется, что начать этот процесс предполагается с третьего учебного квартала текущего учебного года.

Мэр обосновал инициативу и "общешкольной" логикой: он подчеркнул значимость шахмат для общего развития ребёнка. В тексте приводится его позиция о том, что игра помогает формировать фундаментальные навыки, которые затем проявляются в учебных предметах — математике, русском языке, информатике и иностранных языках.

Федерация: успех начинается до школы и требует интенсивности

Глава Федерации шахмат Татарстана Руслан Салимов поддержал курс на раннее вовлечение и напомнил, что многие успешные гроссмейстеры начинают осваивать шахматы ещё в дошкольном возрасте. Он также сослался на опыт зарубежных стран, где ранний старт считается нормой для подготовки будущих чемпионов.

Салимов отметил, что организация интенсивных тренировок с первых школьных лет может создать условия для появления новых чемпионов международного уровня. В таком подходе ключевой элемент — не разовые кружки, а именно углубленная подготовка, которая начинается рано и поддерживается системно.