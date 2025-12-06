Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Шахматы
Шахматы
© Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: Евгений Самарин. Mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Приволжский федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:42

Не финиш, а старт: в Казани гроссмейстеров начнут растить прямо с первого класса

Казань начнет отбор шахматных талантов среди младших школьников — Мэр Метшин

Казань делает ставку на то, что будущих гроссмейстеров нужно искать не на финише спортивной школы, а ещё в начальных классах — пока талант только формируется и его легко упустить. Об этом сообщает издание "Реальное время". Мэр Казани Ильсур Метшин поддержал инициативу Федерации шахмат Татарстана по запуску программы раннего выявления и углубленной подготовки юных шахматистов.

Кубок мэра как витрина идеи: кто играет и за что борются

О запуске программы Метшин заявил на турнире — Кубке мэра. В этом году в соревновании участвуют 50 спортсменов, среди которых есть известные гроссмейстеры и международные мастера, а также призёры региональных и всероссийских стартов. Возрастной диапазон участников широк — от 7 до 59 лет, что подчёркивает, что шахматы остаются спортивной дисциплиной "на всю жизнь".

Соревновательный стимул тоже заметный: общий призовой фонд Кубка мэра составляет 500 тысяч рублей. На фоне этого турнир играет роль не только площадки для игры, но и публичной сцены, где городские власти и федерация озвучивают планы по развитию детского направления.

Как хотят выстроить отбор: старт уже с третьего учебного квартала

Метшин отдельно подчеркнул необходимость системной работы с детьми уже с начальных классов. По его словам, планируется подготовить специальное распоряжение, которое направят руководителям муниципальных округов, чтобы быстрее запустить отбор одарённых учеников. В материале уточняется, что начать этот процесс предполагается с третьего учебного квартала текущего учебного года.

Мэр обосновал инициативу и "общешкольной" логикой: он подчеркнул значимость шахмат для общего развития ребёнка. В тексте приводится его позиция о том, что игра помогает формировать фундаментальные навыки, которые затем проявляются в учебных предметах — математике, русском языке, информатике и иностранных языках.

Федерация: успех начинается до школы и требует интенсивности

Глава Федерации шахмат Татарстана Руслан Салимов поддержал курс на раннее вовлечение и напомнил, что многие успешные гроссмейстеры начинают осваивать шахматы ещё в дошкольном возрасте. Он также сослался на опыт зарубежных стран, где ранний старт считается нормой для подготовки будущих чемпионов.

Салимов отметил, что организация интенсивных тренировок с первых школьных лет может создать условия для появления новых чемпионов международного уровня. В таком подходе ключевой элемент — не разовые кружки, а именно углубленная подготовка, которая начинается рано и поддерживается системно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мордовия стала лидером в ПФО по росту налоговых поступлений 29.11.2025 в 23:08
Регион, который умеет считать деньги: Мордовия бьёт собственные рекорды

Мордовия впервые вышла в лидеры ПФО по темпам роста налогов: служба фиксирует двузначные приросты, а регион удваивает доходы бюджета за пять лет.

Читать полностью » Приволжский федеральный округ собрал 33 млн тонн зерна и стал лидером по урожаю 29.11.2025 в 18:49
Зерновой рывок, который может изменить рынок: ПФО добился рекордного урожая

Приволжский федеральный округ стал лидером по сбору зерна — урожай превысил прошлогодний на 20%. Нижегородская область показала рекордную для десятилетия урожайность.

Читать полностью » На территории 29.11.2025 в 13:37
Загорелось там, где не должно гореть: в Татарстане пожар охватил склад аккумуляторов

На территории ОЭЗ «Алабуга» загорелся крупный склад аккумуляторов. Пожар охватил пять тысяч квадратов, пострадавших нет, а тушение продолжается.

Читать полностью » В Самаре завершили ключевой этап строительства станции метро 27.11.2025 в 19:02
Самара делает шаг к метро нового поколения: 11-я станция вошла в финальную фазу строительства

В Самаре досрочно завершили проходку тоннеля станции «Театральная», а власти объявили о планах ускорить строительство и готовить объект к запуску в 2027 году.

Читать полностью » В Оренбурге из школы создают лицей с инженерным уклоном — губернатор Солнцев 27.11.2025 в 12:30
Из обычной школы — в центр технологий: в Оренбурге строят учебное заведение, в котором учат профессиям будущего

В Оренбурге обычная школа превращается в Политехнический лицей с инженерными направлениями и современной лабораторной базой, готовясь принять почти две тысячи учеников.

Читать полностью » Пермский край запретил розничную продажу вейпов с марта 2026 27.11.2025 в 11:42
Пермский край ставит точку в продаже вейпов: с 2026 года регион уходит в режим запрета

Пермский край с марта 2026 года вводит полный запрет на продажу вейпов, усиливая ответственность для нарушителей и формируя новый региональный подход к контролю рынка.

Читать полностью » Самара и Нижний Новгород сближают бизнес-платформы для новых стартапов и технологий 26.11.2025 в 21:15
Новые соглашения превращают Волгу в деловую магистраль: что получат предприниматели двух регионов

Самарские и нижегородские структуры поддержки предпринимательства расширяют взаимодействие, подписывая новые соглашения и открывая дополнительные возможности для инновационных компаний.

Читать полностью » В Саратове жильцам обрушившегося дома предложат выплаты или квартиры — губернатор Бусаргин 25.11.2025 в 23:01
Когда стены падают, бюрократия движется: жителям аварийного дома открыли путь к переселению

После обрушения стены власти Саратовской области решили ускорить расселение аварийной пятиэтажки: жильцам предложат выплаты или новые квартиры уже в этом году.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Зимние горячие источники в России привлекают туристов контрастом температур — Яндекс Путешествия
Спорт и фитнес
Упражнения на кровати помогают пожилым укрепить мышцы живота — Eat This, Not That
Питомцы
Собаки видят мир в синих и жёлтых тонах — ветеринар Каролина Сильва Роха
Наука
В Боливии нашли 16000 следов динозавров у древнего берега — PLOS One
Советы и рекомендации
Страховку в ЖКУ-платежке признали необязательной — Хмелевской
Садоводство
Спирея создаёт пышный декоративный бордюр на уличной стороне забора
ДФО
В Бурятии открыли новую экотропу Болхойн аршаан — Минтуризма
ЦФО
Тульская область вошла в топ-3 по безналичной оплате проезда — СберТройка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet