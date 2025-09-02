Мозг начинает сжиматься после 35 лет — шахматы помогают замедлить процесс

Сериал "Ход королевы" в 2020 году снова сделал шахматы модными, а интерес к ним не ослабевает и сегодня: ежемесячно игру ищут в Google почти 500 тысяч раз. Но шахматы — это не просто досуг и интеллектуальный вызов. По мнению нейробиологов, они действительно помогают развивать мозг.

Почему лучше начинать в детстве

Доктор философии и нейробиолог Фэй Бегети отмечает:

"Гибкость ума (нейропластичность) особенно высока в детстве и юности. Но даже взрослым шахматы приносят пользу — помогают создавать и укреплять нейронные связи".

Иными словами, начать никогда не поздно.

3 главные пользы шахмат для мозга

1. Тренировка "гендиректора мозга"

Лобная доля — зона, отвечающая за планирование, стратегию и принятие решений. По словам нейропсихолога Роджера Миллера, шахматы — это её лучшая тренировка.

Исследования показывают: регулярные партии улучшают рабочую память и способность принимать решения как у детей, так и у пожилых людей. Это особенно важно с возрастом, когда лобная доля начинает атрофироваться.

2. Увеличение "когнитивного резерва"

Мозг естественным образом уменьшается в объёме: после 35 лет — примерно на 0,2% в год, после 60 — до 0,5%. Но у людей с развитым когнитивным резервом мозг лучше компенсирует возрастные изменения, используя альтернативные нейронные сети.

Шахматы стимулируют этот "резерв", формируя новые связи. Чем чаще вы изучаете дебюты, эндшпили и стратегии, тем прочнее ваш интеллектуальный фундамент.

3. Рост креативности

Неожиданный ход на доске — это не только про стратегию, но и про творческий подход. Миллер объясняет:

"Когда вы придумываете нестандартные решения, вы активируете зоны мозга, отвечающие за креативность, усиливаете приток крови и кислорода, что помогает развитию".

Эксперименты в Индии и Турции показали: обучение шахматам у детей за несколько месяцев улучшило показатели творческого мышления. Взрослые также могут получить тот же эффект.

Онлайн или офлайн?

Доктор Бегети уверяет: с точки зрения нейробиологии разницы почти нет. Онлайн-игра дополнительно полезна тем, что сервисы вроде Chess. com или lichess. org дают анализ партий и головоломки, чего нет в классическом формате. Но офлайн остаётся ценным благодаря живому контакту и эмоциям.

Итог

Шахматы существуют более 1500 лет не случайно. Они не только увлекательны, но и доказано развивают память, мышление, креативность и даже помогают мозгу противостоять возрастным изменениям. Так что партия за доской — это не просто игра, а тренировка интеллекта.