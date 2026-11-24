В конце 80-х годов ресторанная мода диктовала не только ассортимент, но и этикетку: на вывесках красовались блюда с звучными, порой загадочными названиями. Одним из таких хитов стал "Влажский" салат — чешская интерпретация привычного нам Оливье. Сегодня о нем чаще вспоминают с ностальгической улыбкой, а не заходят в заведение ради него. Между тем, в его конструкции есть то, что заставляет задуматься о балансе фактур: плотный картофель в мундире, яичный белок, сочная ветчина и, что принципиально важно, острый элемент. В классическом исполнении это часто была просто свежая морковь или перец, но именно "остринка" дает салату тот самый голос, без которого он рискует остаться просто набором кубиков.

Интересна сама структура этого блюда. Оно не требует слоистого построения, как Оливье в некоторых интерпретациях, а существует как гомогенная масса, где каждый ингредиент сохраняет свою идентичность, но подчиняется общей задаче. Ветчина здесь выступает не как украшение, а как мясная база, которая связывает воедино овощную и яичную составляющие. Использование одновременно свежих и маринованных огурцов — смелый, но логичный ход: первый дает влагу и свежесть, второй — пикантность и кислотность, которая разбивает жирность майонеза. К этому добавляется корейская морковь, которая вносит острый, пряный акцент и текстурную разницу за счет тонких, хрустящих полосок. Такой салат получается плотным, сытным и с характерным, не "ванильным" вкусом. Подача его охлажденной позволяет вкусам окончательно объединиться, а грубый помол свежемолотого перца поверх — это финальный штрих, напоминающий, что блюдо не боится пряности.

Рецепт приготовления

Для создания этого салата потребуются следующие ингредиенты на четыре порции:

Ветчина — 200 г

Картофель (крупные клубни) — 2 шт.

Яйца куриные — 2 шт.

Огурец свежий — 2 шт.

Огурец маринованный — 2 шт.

Морковь по-корейски — 200 г

Лук репчатый (средняя головка) — ½ шт.

Майонез — 2 ст. л.

Укроп — по вкусу

Зелень для подачи

Соль — по вкусу

Смесь перцев (свежемолотая, грубого помола) — по вкусу

Яйца перепелиные (вареные) — 2 шт. (для оформления)

Общее время приготовления составит около 40 минут. Блюдо содержит в себе 1350 ккал на весь объем, из них 63.3 г белков, 83.6 г жиров и 87.3 г углеводов.