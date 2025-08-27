Что скрывает шерсть с эффектом лотоса: секрет неуязвимости американского ретривера

Представьте себе собаку, которая не боится ледяной воды, отлично плавает и готова часами искать подстреленную дичь. Именно таков чесапик-бей-ретривер — порода, выведенная специально для охоты в суровых условиях Чесапикского залива.

Непростой характер

Дрессировка чесапика — задача не для новичка. Эти умные и независимые собаки требуют опытного хозяина, который понимает их охотничьи инстинкты. Без помощи кинолога здесь вряд ли обойтись.

Страх перед водой для щенка этой породы — серьёзный дефект. Заводчики тщательно проверяют малышей: если пёс боится заходить в воду, его исключают из разведения.

Порода официально признана достоянием штата Мэриленд. Своё название она получила в честь Чесапикского залива, где когда-то была выведена для охоты на уток. Эти собаки обладают не только выносливостью и силой, но и превосходным нюхом.

Чесапик-бей-ретривер — национальное достояние Мэриленда с 1964 года.

Прирождённые спортсмены

Чесси, как их ласково называют, обожают активность. Если вы не охотник — не беда! Питомец с радостью составит вам компанию в спортивных играх или соревнованиях по поиску.

Между пальцами лап у этих собак есть перепонки, что делает их прекрасными пловцами. А их шерсть — густая, жирная, с плотным подшёрстком — защищает от холода и влаги даже в самую ненастную погоду.

В России чесапик-бей-ретриверы появились только в 2004 году и до сих пор остаются редкими и дорогими собаками. Щенок с хорошей родословной может стоить до 100 000 рублей. Но если вы готовы и ищете верного, умного и неутомимого компаньона — эта порода точно заслуживает внимания.