В каталогах министерства промышленности Китая обнаружился новый электрический кроссовер Chery Tiggo E7. Самое любопытное здесь — это подход к дизайну. Глядя на него, вряд ли сразу догадаешься, что перед тобой электромобиль: Chery решили не экспериментировать с футуризмом, а просто оставили облик традиционных бензиновых "семерок". Это вызывает легкую улыбку, ведь в эпоху, когда каждый второй электрокар пытается выглядеть как обмылок из будущего, Tiggo E7 сохраняет массивную решетку радиатора, которая в данном случае служит исключительно декоративным целям.

Техническое любопытство пробуждает оснащение "глаз" автомобиля. Помимо стандартных светодиодных фар с L-образными элементами, над лобовым стеклом установлен сенсор LiDAR, а на крыльях размещены дополнительные камеры. Такой набор датчиков намекает на использование интеллектуальной системы автономного вождения серии Falcon. Интересно, что при этом инженеры отказались от модных выдвижных дверных ручек в пользу обычных, что, пожалуй, является единственным верным решением в плане практичности.

Геометрия и весовые характеристики

Размеры новинки вполне стандартны для своего класса: длина 4600 мм, ширина 1852 мм и высота 1737 мм. Колесная база составляет 2700 мм. Внутри предусмотрено пять мест, а за плавность хода отвечает полностью независимая подвеска. Что касается внедорожных амбиций, то углы въезда и съезда ограничены 20 градусами — цифры, которые говорят о том, что автомобиль предназначен для городских бордюров, а не для серьезных приключений.

Массовое распределение выглядит следующим образом: снаряженная масса — 1870 кг, а полная достигает 2295 кг. Разница в 425 килограммов — это полезная нагрузка, включая водителя и пассажиров. Колеса имеют размер 225/60 R18.

Силовая установка и ограничения

За движение отвечает передний привод с одним электромотором под индексом TZ180YMZA0. Его мощность составляет 242 лошадиные силы, что позволяет разогнать машину до 180 км/ч. Энергию мотор получает от литий-железо-фосфатного (LFP) аккумулятора от компании Anhui Deyi Energy Technology. LFP-батареи славятся своей долговечностью и безопасностью, хотя и уступают в плотности энергии более дорогим вариантам.

Однако в документах министерства есть пробел: не указаны ни емкость аккумулятора, ни заявленный запас хода. Без этих цифр сложно оценить реальную эффективность инженерного компромисса между весом машины и её автономностью.