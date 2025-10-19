Когда флагман стоит как среднячок: как Tiggo 9 неожиданно стал главным лайфхаком автолюбителей

Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 заметно подешевел в России — производитель снизил стоимость сразу на полмиллиона рублей. Это редкий случай для автомобильного рынка последних лет, где цены чаще растут, чем падают.

Теперь модель 2025 года стала значительно доступнее для покупателей, особенно тех, кто ищет вместительный и технологичный автомобиль для семьи.

Новая цена и причины снижения

По данным портала "Автоновости дня", Chery Tiggo 9 в версиях Prime и Ultra подешевел на 500 тысяч рублей, что составляет около 10% от прежней стоимости. Таким образом, начальная цена кроссовера теперь стартует от 4,25 млн рублей.

Эксперты связывают снижение с усиливающейся конкуренцией среди китайских производителей и общей тенденцией к корректировке цен после насыщения рынка. Кроме того, на склады российских дилеров поступает всё больше машин 2025 модельного года, что подталкивает бренды к акциям и скидкам.

Что представляет собой Tiggo 9

Семиместный Chery Tiggo 9 — флагман бренда и крупнейший кроссовер в линейке. Его габариты — 4810x1925x1741 мм, что делает его одним из самых просторных автомобилей в своём сегменте.

Модель рассчитана прежде всего на семьи: удобная компоновка салона, три ряда сидений и продуманная шумоизоляция создают комфорт как в поездках по городу, так и на дальних маршрутах.

Под капотом установлен 2-литровый турбомотор мощностью 249 л. с. (375 Н·м), работающий в паре с восьмиступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч занимает около 8 секунд, что для семиместного SUV можно считать отличным результатом.

Сравнение с конкурентами

Модель Мощность Привод Цена от Кол-во мест Chery Tiggo 9 249 л. с. полный 4,25 млн ₽ 7 Haval H9 218 л. с. полный 4,8 млн ₽ 7 Exeed VX 261 л. с. полный 4,9 млн ₽ 7 Tank 500 299 л. с. полный 5,8 млн ₽ 7

Что изменилось в версии 2025 года

Улучшена мультимедийная система с новым интерфейсом. Добавлены обновлённые материалы отделки и улучшенная шумоизоляция. Перенастроена подвеска для большего комфорта на неровных дорогах. Введены обновлённые режимы работы климат-контроля. Расширен список электронных ассистентов, включая контроль усталости водителя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: выбирать кроссовер только по цене.

• Последствие: можно получить машину с меньшей надёжностью или сжатой гарантией.

• Альтернатива: обратить внимание на комплектацию и сервисную поддержку Chery — бренд предлагает до 7 лет гарантии и развитую дилерскую сеть.

А что если…

Покупатель рассматривает Tiggo 9 как замену премиальному SUV. В этом случае важно учесть, что модель предлагает богатое оснащение (панорамная крыша, адаптивный круиз, вентиляция сидений) при более низкой цене. Да, интерьер проще, чем у немецких конкурентов, но по уровню технологий Tiggo 9 ничуть не уступает.

Плюсы и минусы Chery Tiggo 9

Плюсы Минусы Вместительный семиместный салон Расход топлива выше среднего Мощный двигатель и плавная АКП Нет дизельной версии Современные системы безопасности Не самая мягкая подвеска Высокий уровень оснащения Ограниченный выбор цветов Отличное соотношение цена/качество Слабая динамика при полной загрузке

FAQ

— Какой расход топлива у Chery Tiggo 9?

Средний расход по паспорту — около 9,5 л на 100 км, в городском режиме может доходить до 11-12 л.

— Есть ли у Tiggo 9 полный привод?

Да, обе комплектации — Prime и Ultra — оснащены системой полного привода с электронным распределением крутящего момента.

— Что лучше: Tiggo 9 или Exeed VX?

Exeed VX немного мощнее и премиальнее по отделке, но Tiggo 9 выигрывает в цене и практичности — у него просторнее третий ряд и ниже стоимость обслуживания.

Мифы и правда

• Миф: китайские кроссоверы быстро теряют в цене.

Правда: с современными моделями ситуация изменилась — Chery и Exeed держат цену лучше благодаря спросу и сервисной поддержке.

• Миф: Tiggo 9 — это просто увеличенный Tiggo 8.

Правда: это совершенно новая платформа с улучшенной шумоизоляцией, подвеской и технологическим оснащением.

• Миф: семиместные кроссоверы неудобны в городе.

Правда: Tiggo 9 имеет камеры кругового обзора и системы помощи при парковке, что делает его манёвренным даже в плотном потоке.

3 интересных факта