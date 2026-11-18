Chery предлагает рынку новый взгляд на компактный кроссовер Tiggo 5x, представив в Китае версию Fastback. По сути, перед нами попытка объединить утилитарность семейства Tiggo с эстетикой купе, что в итоге привело к техническому и визуальному сближению модели с Omoda C5.

Техническая база здесь прозрачна: платформа T1X, которая определяет и габариты. Длина автомобиля составляет 4400 мм, ширина — 1830 мм, а высота — 1588 мм. Колесная база замерла на отметке 2630 мм, что идентично показателям Omoda 5. Внутри эта общность проявляется в отделке и архитектуре салона, хотя внешняя часть "морды" автомобиля сохраняет индивидуальные черты Tiggo.

Динамику обеспечивает турбированный бензиновый двигатель объемом 1.5 литра. Он выдает 154 л. с. и 230 Нм крутящего момента, передавая усилие на вариатор с имитацией девяти ступеней. Заявленный расход по циклу WLTC составляет 7,3 л на 100 км. Подвеска осталась предельно простой и предсказуемой для этого класса: спереди установлены стойки McPherson, сзади — торсионная балка.

Для покупателя предусмотрено две комплектации: Comfort и Luxury. Стоимость базовой версии начинается с 77 900 юаней (примерно 960 тысяч рублей), однако стартовая акция снижает порог входа до 69 900 юаней (около 660 тысяч рублей).