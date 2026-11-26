Каталог Министерства промышленности и информатизации КНР неожиданно расширился за счёт седана, который формально является серийной версией концепта Arrizo S, но получил уже хорошо знакомое имя — Chery Arrizo 9. Это новый флагман марки, модель, которая на ступень выше прежнего лидера линейки, Arrizo 8 (он же Tenet A8). Продажи в Китае намечены на первую половину 2027 года, а вероятность появления на российском рынке под брендом Tenet остаётся открытой. Но то, что бросается в глаза сразу после знакомства с каталожными данными, — не динамика и не расход топлива, а геометрия, которая почти дословно повторяет один из силуэтов, давно знакомых покупателям в Европе.

Геометрия, которая не оставляет вопросов

Габариты Arrizo 9 составляют 5000x1906x1506 мм при колёсной базе 2900 мм. Для сравнения: предыдущий флагман Arrizo 8 на 243 мм короче, на 74 мм уже и на 37 мм ниже. Задний свес вытянут до 1128 мм против переднего в 972 мм, а углы въезда и съезда одинаковы — по 14 градусов. Снаряжённая масса варьируется от 1540 до 1680 кг в зависимости от конфигурации, полнoй массой допустимой нагрузки достигают 2150 кг. В каталоге значится опциональный LiDAR на крыше, красные тормозные суппорты как элемент спортивной отделки и колёса диаметром 18 или 19 дюймов.

Именно в этих пропорциях начинается то, что вызывает профессиональный интерес. Длина 5000 мм и ширина 1906 мм — это не просто "большой седан". Это конкретная позиция в нише, где каждый миллиметр ширины влияет на аэродинамику, а каждый лишний сантиметр высоты — на центр тяжести и устойчивость. Сравнение с Audi A7, на которую Arrizo 9 похож визуально, подтверждает близость: "девятка" на 31 мм длиннее, на 2 мм уже и на 84 мм выше. Разница невелика, но она говорит о том, что Chery не копировала чертёж один в один, а выстраивала свою конструкцию вокруг того же функционального объёма. При этом в Европе в этом году возобновилась практика судебных требований к нарушению дизайнерских патентов, и Volkswagen Group вполне способна обратить внимание на такое пересечение форм. Но это уже вопрос юридический, а не технический.

Силовые установки: три сценария

Базовая версия получает 1,6-литровый турбомотор SQRF4J16C мощностью 200 л. с. с расходом топлива 6,39 л/100 км. Более производительная модификация оснащается 2-литровой "турбочетвёркой" SQRF4J20C на 261 л. с., при этом расход возрастает до 6,77 л/100 км. Максимальная скорость у обоих бензиновых вариантов — 200 км/ч. Информации о типе трансмиссии в каталоге нет, что немного удивительно для модели такого уровня, но допустимо на этапе сертификации.

Отдельно существует гибридная версия без внешней подзарядки. Под капотом — 1,5-литровый двигатель SQRH4J15 мощностью 156 л. с., мощность электромотора не раскрывается. Максимальная скорость снижена до 180 км/ч, но расход топлива падает до 5,35 л/100 км. Это типичный компромисс: меньше пиковой мощности, больше эффективности, и, вероятно, иной характер тяги на низких и средних оборотах. Конкретных данных о динамике разгона в каталоге нет, поэтому говорить о скорости разгона до 100 км/ч нельзя.

Что ещё значится в каталоге

Параллельно с Arrizo 9 Chery получила разрешение на массовый выпуск электрической версии седана Arrizo 7. Его размеры — 4765x1850x1497 мм, база 2770 мм. Электрический мотор развивает 242 л. с., максимальная скорость ограничена 180 км/ч. Это меньший автомобиль, но с иной философией: здесь нет компромисса между двигателем и генератором, и характер движения принципиально другой.

Arrizo 9 — это не просто следующая цифра в линейке. Это автомобиль, который по размерам и пропорциям выстроен вокруг очень конкретного инженерного объёма, а его силовые установки дают три разных сценария использования. И в каталоге минпрома он стоит рядом с гибридом, бензиновым флагманом и электроверсией более компактной модели — три разные задачи, три разные архитектуры, и все они теперь официально существуют.