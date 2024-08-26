Стойкая поросль вишни и сливы: вот действенные методы, которые решат проблему

Сильные и быстрорастущие деревья вишни и сливы часто образуют множество побегов-отпрысков, которые разрастаются по всему участку. Такая порослевая поросль создаёт много проблем - заглушает другие растения, занимает полезное пространство, ухудшает доступ к основному дереву. Как же эффективно избавиться от нежелательной поросли на вашей даче?

Механические методы борьбы

Один из самых простых и доступных способов - просто вырывать или выкапывать лишние побеги вручную. Важно при этом полностью удалять корни, чтобы порослевые побеги не появлялись вновь. Для более крупных корней может понадобиться использование специальных инструментов, таких как лопата или мотыга.

Химические методы борьбы

Для избавления от поросли деревьев можно также использовать гербициды системного действия на основе глифосата или 2,4-Д. Их наносят аккуратно только на целевые побеги, избегая попадания на ствол и крону основного дерева. Важно следовать инструкциям по применению и соблюдать все меры безопасности.

Профилактика

Чтобы в дальнейшем избегать проблем с нежелательной порослью, рекомендуется проводить регулярную обрезку деревьев - убирать все побеги, растущие от корня или нижней части ствола. Это позволит сдерживать разрастание поросли.

Комплексный подход

Для достижения наилучших результатов следует применять сочетание механических и химических методов борьбы с порослью, дополняя их профилактическими мерами. Только совместные усилия позволят эффективно очистить ваш участок от избыточной поросли вишни и сливы.

Используя эти способы, вы сможете избавиться от докучливой поросли и вернуть своему саду порядок и ухоженный вид.

Фото: Maderibeyza.