Шарлотка с вишней: выпекаем этот нежный пирог с кисло-сладкими ягодами в мультиварке

Шарлотка с вишней в мультиварке: готовим её быстро и безо всяких хлопот

Летний сезон — время, когда природа радует нас изобилием свежих фруктов и ягод. Одним из самых популярных десертов в это время становится шарлотка с вишней, приготовленная в мультиварке. Этот простой и вкусный пирог станет отличным дополнением к чашке ароматного чая или кофе, а также украсит любой праздничный стол.

Ингредиенты:

вишня — 120 г;

куриные яйца — 4 шт.;

сахар — 1,2 стакана;

пшеничная мука — 1 стакан;

соль — 2 щепотки;

кукурузный крахмал — 1 ст. л.;

сливочное масло для смазывания формы — 20 г;

сахарная пудра для присыпки — 20 г.

Процесс приготовления:

Промойте вишню и удалите косточки. Разбейте яйца в чашу кухонного комбайна или глубокую миску, добавьте соль и сахар, взбейте на высокой скорости 4 минуты до образования пены. Всыпьте муку и перемешайте на низкой скорости в течение 1 минуты. Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом или растительным маслом без запаха. Выложите тесто в чашу. Обваляйте вишню в крахмале и выложите ягоды в тесто. Активируйте режим "Выпечка" на 45-50 минут, в зависимости от модели мультиварки, закройте крышку. После звукового сигнала выключите нагрев и оставьте пирог в мультиварке на 5-10 минут, чтобы он не осел. Остудите шарлотку и присыпьте сахарной пудрой.

Подавайте к столу с чаем или кофе, украсив свежими ягодами и нарезав на кусочки.

Фото: www.flickr.com/Jonathan McIntosh (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)