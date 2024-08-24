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Шарлотка с вишней в мультиварке: готовим её быстро и безо всяких хлопот
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  • Опубликована сегодня в 3:02

Шарлотка с вишней: выпекаем этот нежный пирог с кисло-сладкими ягодами в мультиварке

Шарлотка с вишней в мультиварке: готовим её быстро и безо всяких хлопот

Летний сезон — время, когда природа радует нас изобилием свежих фруктов и ягод. Одним из самых популярных десертов в это время становится шарлотка с вишней, приготовленная в мультиварке. Этот простой и вкусный пирог станет отличным дополнением к чашке ароматного чая или кофе, а также украсит любой праздничный стол.

Ингредиенты:

  • вишня — 120 г;
  • куриные яйца — 4 шт.;
  • сахар — 1,2 стакана;
  • пшеничная мука — 1 стакан;
  • соль — 2 щепотки;
  • кукурузный крахмал — 1 ст. л.;
  • сливочное масло для смазывания формы — 20 г;
  • сахарная пудра для присыпки — 20 г.

Процесс приготовления:

  1. Промойте вишню и удалите косточки.
  2. Разбейте яйца в чашу кухонного комбайна или глубокую миску, добавьте соль и сахар, взбейте на высокой скорости 4 минуты до образования пены.
  3. Всыпьте муку и перемешайте на низкой скорости в течение 1 минуты.
  4. Смажьте чашу мультиварки сливочным маслом или растительным маслом без запаха.
  5. Выложите тесто в чашу.
  6. Обваляйте вишню в крахмале и выложите ягоды в тесто.
  7. Активируйте режим "Выпечка" на 45-50 минут, в зависимости от модели мультиварки, закройте крышку.
  8. После звукового сигнала выключите нагрев и оставьте пирог в мультиварке на 5-10 минут, чтобы он не осел.
  9. Остудите шарлотку и присыпьте сахарной пудрой.

Подавайте к столу с чаем или кофе, украсив свежими ягодами и нарезав на кусочки.

Фото: www.flickr.com/Jonathan McIntosh (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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