Как приготовить вишнёвое варенье, чтобы оно получилось густым: секреты и советы опытных хозяек

При приготовлении вишнёвого варенья многие хозяйки получают вкусную, но довольно жидкую ягодную массу. Однако добиться густого конфитюра, в котором ложка будет стоять, совсем не сложно. Для этого вам потребуется килограмм вишни и такое же количество сахара.
Заранее подготовьте кастрюлю с высокими бортами, так как во время варки варенья будет образовываться пена.
Вымойте ягоды, удалите повреждённые насекомыми или испорченные плоды, затем засыпьте их одним стаканом сахара и поставьте на огонь.
Доведите массу до кипения и кипятите в течение 10 минут, затем добавьте ещё один стакан сахара.
Снова дождитесь кипения, кипятите 10 минут и добавьте третий стакан сахара.
Продолжайте этот процесс: дождитесь кипения, прокипятите 10 минут и добавьте оставшийся сахар.
После последнего этапа разлейте варенье по стерильным банкам и закройте их стерильными крышками.
Фото: flickr.com/Julie (CC BY-SA 2.0 license)
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