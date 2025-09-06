Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вишнёвое варенье с косточками
Вишнёвое варенье с косточками
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:50

От простой ягоды до королевы десертов: как вишня в вине меняет представление о сладком

Рецепт вишни в вине включает маринование в красном вине

Представьте себе: ароматная вишня, пропитанная красным вином, с нежным послевкусием. Этот десерт не только вкусен, но и прост в приготовлении — идеальный выбор для ужина при свечах или праздничного стола. Давайте разберёмся, как сделать его дома!

Ингредиенты

  • Вишня (свежая или замороженная) — 200 г
  • Красное вино (сладкое, полусладкое или сухое) — 150 мл
  • Сахар — 50 г
  • Кукурузный крахмал (или картофельный) — 5 г
  • Молотая корица — по вкусу
  • Сливки — 2 ч. л.
  • Грецкий орех — 1 шт.

Пошаговое приготовление

Переберите вишню, удалите мусор и листья. Свежую промойте и обсушите, замороженную просто разморозьте при комнатной температуре.

В миске соедините вишню, сахар, корицу (и, если хотите, пару гвоздичек). Залейте красным вином, оставив 1 ст. л. для крахмала. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 10 минут, помешивая, чтобы не пригорело.

В оставшемся вине растворите крахмал и влейте тонкой струйкой в смесь. Варите ещё 2 минуты до загустения.

Дайте десерту остыть, затем разложите по креманкам. Поставьте в холодильник на 30 минут для лучшего вкуса. Украсьте сливками, дроблёными орехами или тёртым шоколадом.

Этот рецепт — настоящий хит для тех, кто ценит простоту и изыск.

