Сельскохозяйственная ошибка: как тонны вишни зря отправляются на свалку вместо тарелок

Задумывались ли вы когда-нибудь, как можно использовать отходы, чтобы создать что-то полезное? Исследователи из Кентского университета в области биологических наук совместно с небольшим сельскохозяйственным предприятием RentACherryTree нашли ответ на этот вопрос. Они разработали уникальный метод переработки вишни, превращая её отходы в ценный пищевой ингредиент.

Полезные свойства вишни

Вишня славится высоким содержанием антоцианов и кверцетина — пигментов, обладающих мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. В недавнем исследовании учёные показали, что переработка повреждённых или обесцвеченных вишен в натуральный порошок может значительно сократить сельскохозяйственные отходы. Этот порошок, богатый антоцианами, способен защищать от возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, что подчеркивает его потенциал как функционального ингредиента в питании.

Исследователи провели анализ антоцианов в вишневом соке, мякоти и выжимках. Интересно, что порошок, полученный из мякоти, продемонстрировал более высокую биологическую активность по сравнению с соком. Это означает, что употребление порошка, богатого антоцианами, может принести больше пользы для здоровья, чем традиционные экстракты или добавки.

Устойчивое развитие и местные сообщества

Кент, известный как главный регион по производству черешни в Великобритании, стал идеальной площадкой для этого совместного проекта. Исследования показывают, как объединение академических знаний и местного опыта может помочь решить актуальные проблемы в сельском хозяйстве. Превращая отходы в ценные продукты, инициатива способствует устойчивому развитию и укрепляет местные продовольственные системы, открывая новые возможности для здорового и доступного питания.

"Сотрудничество с местными фермерами стало ключом к этому успеху. Вместе мы показываем, что сельскохозяйственные отходы не должны пропадать зря — они могут стать частью решения проблемы производства экологически чистых и доступных здоровых продуктов питания", — утверждает ведущий автор исследования Марина Эскурра из Школы естественных наук Кента.

Эту работу делает интересной то, что мы объединили детальные аналитические подходы с измерениями состояния здоровья в недорогих лабораторных моделях, которые дают представление о здоровье человека.

"Это позволяет нам продемонстрировать потенциал пищевых отходов, которые могут принести пользу как людям, так и окружающей среде", — добавляет соавтор исследования Сара Блэкберн.

Таким образом, переработка вишневых отходов не только помогает сократить количество сельскохозяйственных отходов, но и открывает новые горизонты для создания полезных и доступных продуктов.