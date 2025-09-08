Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Войлочная вишня
Войлочная вишня
© commons.wikimedia.org. by А. Кабанов is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:22

Вишня будет плакать: никогда не сажайте её рядом с этим – грубая ошибка садоводов

Сажаем вишню правильно: выбираем лучших соседей для крепкого здоровья дерева

Правильный выбор соседей для вишни — залог её здоровья, долголетия и богатого урожая. Не все культуры одинаково хорошо уживаются рядом: одни помогают дереву, другие, напротив, ослабляют его и делают уязвимым для болезней.

Опасные соседи для вишни

Среди самых неблагоприятных соседей называют грецкий и чёрный орех. Их корни выделяют особое вещество — юглон, которое угнетает рост большинства плодовых деревьев, в том числе вишни. Со временем дерево становится слабым и хуже плодоносит.

Хвойные деревья — сосна и ель — тоже не подходят для соседства. Они закисляют почву, создают сильное затенение и забирают слишком много влаги. Всё это делает условия неблагоприятными для вишни, предпочитающей свет и умеренно плодородные, нейтральные почвы.

Малина и ежевика образуют густые заросли, где скапливается влага. Это провоцирует грибковые болезни у вишни и затрудняет уход за приствольным кругом. Кроме того, такие кусты активно привлекают птиц, которые могут повреждать ягоды.

Паслёновые культуры — помидоры, перец, баклажаны — считаются переносчиками вертициллёзного увядания. Это заболевание крайне опасно для вишни и практически не поддаётся лечению.

Даже яблоня, на первый взгляд безобидная соседка, может навредить. Она конкурирует за те же питательные вещества, что и вишня, из-за чего оба дерева ослабевают и не показывают максимальной урожайности.

Лучшие соседи для вишни

Оптимальный вариант — сажать вишню рядом с другими косточковыми культурами: сливой, алычой или абрикосом. У этих деревьев схожие требования к свету, влаге и составу почвы. Они не угнетают друг друга и хорошо развиваются бок о бок.

Такое соседство облегчает уход за садом, а перекрёстное опыление в некоторых случаях может даже повысить урожайность.

Как правильно спланировать сад

Грамотное размещение деревьев и кустарников избавляет от множества проблем.

Чтобы вишня росла крепкой и давала богатый урожай, нужно учитывать несколько правил:

  • Избегать соседства с орехами и хвойными деревьями.
  • Не сажать рядом малины и паслёновые культуры.
  • Подбирать деревья со схожими требованиями к почве и влаге.

Такое планирование предотвратит болезни, избавит от лишней конкуренции и поможет саду развиваться гармонично.

Три интересных факта

  1. Юглон, выделяемый орехами, используется в народной медицине: его считают природным антисептиком.
  2. Вишня считается одним из лучших медоносов — её цветы активно привлекают пчёл и других опылителей.
  3. В старину вишнёвые деревья часто высаживали у дома: считалось, что они защищают двор от злых духов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Листовой компост улучшает структуру почвы и сохраняет плодородие на несколько лет сегодня в 7:31

Золото под ногами: зачем садоводы прячут опавшую листву в землю

Не спешите сжигать опавшие листья! Узнайте, как правильно использовать листву в саду, чтобы улучшить структуру почвы и снизить расходы на удобрения.

Читать полностью » Тройная защита урожая: зачем садоводы развешивают жестяные банки на деревьях сегодня в 6:53

Прощайте, вредители и птицы: гениальный трюк с жестяными банками для защиты сада

Узнайте, зачем опытные садоводы развешивают жестяные банки на деревьях. Эффективный и бюджетный способ защиты урожая от птиц, грызунов и насекомых без химии!

Читать полностью » Споры антракноза винограда сохраняются на лозе до пяти лет сегодня в 6:29

Болезнь, которая "съедает" виноград за один сезон: как распознать её по первым пятнам

Антракноз винограда угрожает урожаю! Как предотвратить это коварное заболевание, сохранить лозу и обеспечить хороший сбор. Читайте секреты эффективной борьбы!

Читать полностью » Урожай клубники под угрозой: как обнаружить и уничтожить личинок майского жука сегодня в 5:53

Три года под землей: как личинки майского жука уничтожают клубнику – и как с ними бороться

Листва клубники неожиданно пожухла? Проверьте корни! Личинки майского жука могут быть причиной. Узнайте, как защитить растения от этих вредителей!

Читать полностью » Сорта винограда Кардинал, Италия и Плевен чаще всего используют для шпалеры сегодня в 5:26

Сочные гроздья вместо штор: сорта винограда, которые украсят участок

Изучите, какой виноград подходит для шпалеры! Мы расскажем о 5 лучших сортах, их особенностях и секретах ухода.

Читать полностью » Весенняя обработка сада: эксперт объясняет, почему нельзя смешивать препараты сегодня в 4:53

Наивная ошибка дорого стоит: почему нельзя обрабатывать сад от болезней и вредителей одновременно весной

Узнайте, почему весной нельзя смешивать обработку сада от болезней и вредителей. Советы агронома о правильном порядке и сроках обработки сада для защиты и здоровья.

Читать полностью » Энтомолог Трент Фрейзер: паутинные клещи почти невидимы невооружённым глазом сегодня в 4:23

Листья будто припорошены инеем? Это сигнал смертельной опасности для цветов

Паутинные клещи угрожают вашим любимым комнатным растениям! Узнайте, как распознать, предотвратить и эффективно бороться с этим невидимым врагом, сохранив здоровье ваших зелёных любимцев.

Читать полностью » Долгоносик атакует клубнику: как распознать вредителя и защитить свой урожай – 3 шага сегодня в 3:35

Клубника в опасности: увидели это на бутонах – действуйте немедленно, иначе урожая не будет

Клубничный долгоносик уничтожает урожай! Узнайте, как вовремя распознать вредителя, защитить клубнику и спасти будущий урожай ягод от гибели.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Можно ли кошкам арбуз: ветеринары предупредили о риске сахара и косточек
Красота и здоровье

Опасная привычка: как россияне используют еду для борьбы со стрессом – советы экспертов
Красота и здоровье

Диетолог Галина Волкова назвала норму потребления инжира в день
Садоводство

Калийная подкормка свеклы осенью повышает сладость и лёжкость урожая
Еда

Тонкая вермишель позволит получить более нежный молочный суп
Дом

Домашнее спа и техника для полноценного ухода за собой
Туризм

Осень считается лучшим временем для воздушных шаров в Каппадокии
Спорт и фитнес

Хорватский полузащитник Мрзляк объяснил возвращение в Уфу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet