Лёгкий, но сытный: парадокс салата, который ломает стереотипы о диетах
Хотите приготовить лёгкий, но сытный салат, который станет отличным дополнением к любому блюду? Обратите внимание на этот рецепт с помидорами черри и сыром моцарелла — он не только вкусный, но и максимально простой!
Ингредиенты — всё, что нужно для свежести и вкуса
- Помидоры черри — 250 г
- Моцарелла — 125 г
- Болгарский перец — 1 шт.
- Руккола — 60 г
- Лук (лучше шалот или белый салатный) — 1 шт.
- Оливковое масло — 4 ст. л.
- Зелень (укроп, петрушка, базилик) — по вкусу
- Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
- Чеснок (по желанию) — 1 зубчик
Как приготовить: пошагово и без лишних хлопот
Промойте рукколу, помидоры, зелень и лимон (или лайм) под холодной водой. Листья обсушите бумажными салфетками. Если рукколы нет, можно заменить её на полевой салат, айсберг, романо или шпинат — все они отлично сочетаются с моцареллой и помидорами.
Слейте рассол с моцареллы. Если у вас большой шар сыра, порежьте его на небольшие кубики. Болгарский перец помойте, обсушите, удалите семена и плодоножку, нарежьте тонкой соломкой. Лук очистите и нарежьте полукольцами или перьями — как вам больше нравится. Лучше всего для салата подойдёт шалот или белый салатный лук — они мягче по вкусу.
На большое плоское блюдо или в салатницу выложите первым слоем рукколу. Сверху распределите болгарский перец, затем добавьте лук. Помидоры нарежьте пополам, оставив несколько целыми для красоты. Выложите их в салат.
Добавьте моцареллу, посолите и поперчите по вкусу. Для аромата можно использовать душистый или красный сладкий перец. Полейте салат оливковым маслом и при желании сбрызните свежевыжатым лимонным или лаймовым соком.
Мелко нарежьте зелень и добавьте в салат. По желанию можно добавить чеснок, нарезанный очень мелко — это придаст блюду пикантности.
Почему этот салат стоит попробовать?
- Быстро готовится — всего 10 минут!
- Легкий и витаминный, отлично подходит для тех, кто следит за фигурой
- Универсален: прекрасно сочетается с мясом, картофелем и крупами
- Моцарелла делает салат сытным, но не тяжёлым.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru