Салат с курицей и помидорами
Салат с курицей и помидорами
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:53

Лёгкий, но сытный: парадокс салата, который ломает стереотипы о диетах

Приготовьте салат с помидорами черри и моцареллой

Хотите приготовить лёгкий, но сытный салат, который станет отличным дополнением к любому блюду? Обратите внимание на этот рецепт с помидорами черри и сыром моцарелла — он не только вкусный, но и максимально простой!

Ингредиенты — всё, что нужно для свежести и вкуса

  • Помидоры черри — 250 г
  • Моцарелла — 125 г
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Руккола — 60 г
  • Лук (лучше шалот или белый салатный) — 1 шт.
  • Оливковое масло — 4 ст. л.
  • Зелень (укроп, петрушка, базилик) — по вкусу
  • Соль, чёрный молотый перец — по вкусу
  • Чеснок (по желанию) — 1 зубчик

Как приготовить: пошагово и без лишних хлопот

Промойте рукколу, помидоры, зелень и лимон (или лайм) под холодной водой. Листья обсушите бумажными салфетками. Если рукколы нет, можно заменить её на полевой салат, айсберг, романо или шпинат — все они отлично сочетаются с моцареллой и помидорами.

Слейте рассол с моцареллы. Если у вас большой шар сыра, порежьте его на небольшие кубики. Болгарский перец помойте, обсушите, удалите семена и плодоножку, нарежьте тонкой соломкой. Лук очистите и нарежьте полукольцами или перьями — как вам больше нравится. Лучше всего для салата подойдёт шалот или белый салатный лук — они мягче по вкусу.

На большое плоское блюдо или в салатницу выложите первым слоем рукколу. Сверху распределите болгарский перец, затем добавьте лук. Помидоры нарежьте пополам, оставив несколько целыми для красоты. Выложите их в салат.

Добавьте моцареллу, посолите и поперчите по вкусу. Для аромата можно использовать душистый или красный сладкий перец. Полейте салат оливковым маслом и при желании сбрызните свежевыжатым лимонным или лаймовым соком.

Мелко нарежьте зелень и добавьте в салат. По желанию можно добавить чеснок, нарезанный очень мелко — это придаст блюду пикантности.

Почему этот салат стоит попробовать?

  • Быстро готовится — всего 10 минут!
  • Легкий и витаминный, отлично подходит для тех, кто следит за фигурой
  • Универсален: прекрасно сочетается с мясом, картофелем и крупами
  • Моцарелла делает салат сытным, но не тяжёлым.

