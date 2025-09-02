Лёгкий, но сытный: парадокс салата, который ломает стереотипы о диетах

Хотите приготовить лёгкий, но сытный салат, который станет отличным дополнением к любому блюду? Обратите внимание на этот рецепт с помидорами черри и сыром моцарелла — он не только вкусный, но и максимально простой!

Ингредиенты — всё, что нужно для свежести и вкуса

Помидоры черри — 250 г

Моцарелла — 125 г

Болгарский перец — 1 шт.

Руккола — 60 г

Лук (лучше шалот или белый салатный) — 1 шт.

Оливковое масло — 4 ст. л.

Зелень (укроп, петрушка, базилик) — по вкусу

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Чеснок (по желанию) — 1 зубчик

Как приготовить: пошагово и без лишних хлопот

Промойте рукколу, помидоры, зелень и лимон (или лайм) под холодной водой. Листья обсушите бумажными салфетками. Если рукколы нет, можно заменить её на полевой салат, айсберг, романо или шпинат — все они отлично сочетаются с моцареллой и помидорами.

Слейте рассол с моцареллы. Если у вас большой шар сыра, порежьте его на небольшие кубики. Болгарский перец помойте, обсушите, удалите семена и плодоножку, нарежьте тонкой соломкой. Лук очистите и нарежьте полукольцами или перьями — как вам больше нравится. Лучше всего для салата подойдёт шалот или белый салатный лук — они мягче по вкусу.

На большое плоское блюдо или в салатницу выложите первым слоем рукколу. Сверху распределите болгарский перец, затем добавьте лук. Помидоры нарежьте пополам, оставив несколько целыми для красоты. Выложите их в салат.

Добавьте моцареллу, посолите и поперчите по вкусу. Для аромата можно использовать душистый или красный сладкий перец. Полейте салат оливковым маслом и при желании сбрызните свежевыжатым лимонным или лаймовым соком.

Мелко нарежьте зелень и добавьте в салат. По желанию можно добавить чеснок, нарезанный очень мелко — это придаст блюду пикантности.

Почему этот салат стоит попробовать?