Штрудель с вишней: быстрый и простой рецепт для любого праздника

Задумывались ли вы, как просто можно порадовать себя и близких вкусной домашней выпечкой? Штрудель с вишней из слоеного теста — это не только оригинальное, но и невероятно вкусное угощение, которое идеально подходит для уютного чаепития. Давайте разберемся, как легко и быстро его приготовить!

Ингредиенты

Слоёное тесто (готовое бездрожжевое) — 500 г

Замороженная вишня — 1 кг (после разморозки вес уменьшится почти вдвое)

Грецкие орехи — 60 г

Панировочные сухари (из сдобных булочек) — 100 г

Сливочное масло — 50 г (мягкое, комнатной температуры)

Сахар — 140 г (по вкусу)

Ванильный сахар — 8 г

Яичные желтки — 1 шт. (для смазывания)

Молоко — 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки всех продуктов. Замороженную вишню ополосните холодной водой и оставьте в дуршлаге, чтобы она разморозилась. Слоёное тесто также следует разморозить, переложив его из морозилки в холодильник. Если вы используете свежую вишню, не забудьте удалить косточки.

Измельчите грецкие орехи в блендере, чтобы получились кусочки среднего размера. Если предпочитаете, можете просто порубить их ножом. Если орехи очищенные, промойте их и обжарьте на сухой сковороде.

В глубокой миске соедините панировочные сухари, измельченные орехи, сахар и ванильный сахар. Хорошо перемешайте. Учтите, что количество сахара можно регулировать в зависимости от кислоты вишни.

На столе, слегка посыпанном мукой, раскатайте тесто в прямоугольный пласт толщиной 0,2-0,3 см. Смажьте его мягким сливочным маслом, не растапливая. На тесто равномерно распределите половину сухой смеси и слой вишни. Сложите края теста и аккуратно сверните его в рулет, стараясь не оставлять воздух. Перенесите рулет на противень, застеленный бумагой для выпечки.

Смешайте желток с молоком и смажьте верх рулетов. Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 180°C около 25-30 минут до золотистой корочки. Готовый штрудель получается хрустящим, но быстро становится мягким. Подавайте его, посыпав сахарной пудрой, и не забудьте добавить шарик ванильного мороженого для настоящего удовольствия!

Теперь вы знаете, как приготовить вкуснейший штрудель с вишней из слоеного теста, который станет настоящим украшением вашего стола.