Рулет, который не черствеет: лайфхак, делающий вашу выпечку вечной
Хотите удивить гостей или просто порадовать себя вкусной домашней выпечкой? Этот сдобный рулет с вишней — именно то, что нужно! Он получается невероятно мягким и нежным, а тесто не черствеет даже на следующий день.
Ингредиенты для теста
- Кефир — 250 мл
- Куриные яйца — 2 шт.
- Сахар — 3 ст. л.
- Ванилин — 0,5 ч. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Дрожжи — 25 г
- Подсолнечное масло — 3 ст. л.
- Пшеничная мука — 3 стакана
- Вишня — 300 г
- Сахар — 3 ст. л.
Как приготовить тесто
Первым делом займёмся тестом. В тёплый кефир добавьте сахар, яйца, ванилин и соль. Очень важно, чтобы смесь была тёплой, но не горячей — так дрожжи сработают лучше. Растворите в этой смеси дрожжи и подсолнечное масло, тщательно перемешайте.
Теперь постепенно добавляйте просеянную муку и замесите мягкое тесто, которое не должно липнуть к рукам. Это займет около 5 минут. После этого накройте тесто и оставьте в тёплом месте на час, чтобы оно подошло.
Начинка и выпечка
Пока тесто поднимается, подготовьте начинку: смешайте свежую или размороженную вишню с сахаром. Когда тесто будет готово, раскатайте его в пласт, равномерно распределите вишневую начинку и аккуратно сверните рулетом.
Выпекайте рулет до золотистой корочки — он получится мягким и ароматным, идеально подойдёт к чашке горячего чая.
Почему этот рецепт стоит попробовать
- Легко и быстро готовится
- Тесто не черствеет, остаётся нежным долгое время
- Вишневая начинка придаёт сочность и свежесть
- Отличный вариант для семейных посиделок или чаепития с друзьями.
