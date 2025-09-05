Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
меренговый рулет
меренговый рулет
© Designed by Freepik by atlascompany is licensed under Public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:51

Рулет, который не черствеет: лайфхак, делающий вашу выпечку вечной

Сдобный рулет с вишней выпекают при температуре 180 градусов в течение 30 минут

Хотите удивить гостей или просто порадовать себя вкусной домашней выпечкой? Этот сдобный рулет с вишней — именно то, что нужно! Он получается невероятно мягким и нежным, а тесто не черствеет даже на следующий день.

Ингредиенты для теста

  • Кефир — 250 мл
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Ванилин — 0,5 ч. л.
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Дрожжи — 25 г
  • Подсолнечное масло — 3 ст. л.
  • Пшеничная мука — 3 стакана
  • Вишня — 300 г
  • Сахар — 3 ст. л.

Как приготовить тесто

Первым делом займёмся тестом. В тёплый кефир добавьте сахар, яйца, ванилин и соль. Очень важно, чтобы смесь была тёплой, но не горячей — так дрожжи сработают лучше. Растворите в этой смеси дрожжи и подсолнечное масло, тщательно перемешайте.

Теперь постепенно добавляйте просеянную муку и замесите мягкое тесто, которое не должно липнуть к рукам. Это займет около 5 минут. После этого накройте тесто и оставьте в тёплом месте на час, чтобы оно подошло.

Начинка и выпечка

Пока тесто поднимается, подготовьте начинку: смешайте свежую или размороженную вишню с сахаром. Когда тесто будет готово, раскатайте его в пласт, равномерно распределите вишневую начинку и аккуратно сверните рулетом.

Выпекайте рулет до золотистой корочки — он получится мягким и ароматным, идеально подойдёт к чашке горячего чая.

Почему этот рецепт стоит попробовать

  • Легко и быстро готовится
  • Тесто не черствеет, остаётся нежным долгое время
  • Вишневая начинка придаёт сочность и свежесть
  • Отличный вариант для семейных посиделок или чаепития с друзьями.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кулинарный эксперт поделился способом приготовления салата с грибами и яйцами сегодня в 2:25

Грибной салат лук яйца: рецепт, который предотвратит скучные обеды навсегда

Узнайте, как приготовить вкусный салат с грибами, луком и яйцами — простой рецепт для праздничного стола и повседневного обеда с пошаговыми советами и полезными хитростями.

Читать полностью » Салат из нута с овощами и оливковым маслом: базовый рецепт сегодня в 2:16

Обычные овощи и баночка нута — вкус, ради которого не нужен ресторан

Лёгкий и универсальный салат из нута: свежие овощи, простая заправка и бесконечные вариации, которые превращают блюдо в новый вкус каждый раз.

Читать полностью » Центр защиты прав потребителей Гамбурга подал иск к Mondelez из-за шоколада Milka сегодня в 1:26

Milka в Германии вызвала волну возмущения — люди чувствуют себя обманутыми

В Германии Milka обвиняют в «незаметном» уменьшении веса плитки: упаковка осталась прежней, но шоколада внутри стало меньше. Иск уже подан в суд.

Читать полностью » Утка с начинкой из гречки запекается до золотистой корочки сегодня в 1:19

От серой каши до роскошной начинки — как гречка превратилась в звезду праздничного стола

Узнайте, как приготовить сочную утку, фаршированную ароматной гречкой с грибами и печенью. Секрет в том, как жир птицы пропитывает гарнир, делая его по-настоящему вкусным!

Читать полностью » Кулинары готовят влажный бисквитный кекс без пропиток с простыми ингредиентами сегодня в 1:13

Что скрывает бисквит от сухости: 3 ингредиента переворачивают правила выпечки

Узнайте, как приготовить влажный бисквитный кекс с мягким мякишем без пропиток. Секрет в особом взбивании яиц и правильной температуре ингредиентов.

Читать полностью » Уличная торговка из Посо Фундо поделилась простым рецептом печенья сегодня в 0:26

Всего 3 яйца и немного муки — секрет вкуснейшего печенья к чаю

Секрет нежного печенья с кремом из Посо Фундо: уличная торговка делится рецептом, который легко повторить дома и удивить близких.

Читать полностью » Судак с овощами в духовке готовится за 45 минут сегодня в 0:07

Быстрый ужин без хлопот: как запечь судака с овощами и не потратить лишнего времени

Ароматный судак с овощами в духовке — быстрый рецепт для ужина. Сочные кусочки рыбы и яркие овощи: вкусно, просто и полезно. Попробуйте вариацию с любой крупной рыбой!

Читать полностью » Утиная ножка конфи готовится с солью и специями для сохранения вкуса сегодня в 0:01

Утиные ножки: эмоциональный взрыв вкуса, контрастирующий с обыденной кухней

Утиная ножка конфи — классическое французское блюдо с нежным мясом, томящимся в собственном жире. Узнайте, как приготовить его дома и удивить близких изысканным вкусом!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренировка 12-3-30 на беговой дорожке: рекомендации врачей
Красота и здоровье

Кардиолог Юрий Конев: отёки и перебои в ритме могут быть первыми признаками инфаркта
Еда

Ресторанная ассоциация раскрыла технологию подачи брускетты с лососем и базиликом
Дом

Зеленые растения против запахов и пыли в квартире
Культура и шоу-бизнес

Продюсер Виктор Дробыш объяснил популярность песни Михаила Шуфутинского ""Третье сентября"
Наука и технологии

Уникальное захоронение IV века до н.э. обнаружено под Прагой: кем была женщина с фибулой духцовского типа
Дом

Натуральные ароматизаторы против неприятных запахов в доме
Садоводство

Этот цветочный щит спасет вашу грушу: забудьте о болезнях без химии – попробуйте этот метод
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet