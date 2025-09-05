Рулет, который не черствеет: лайфхак, делающий вашу выпечку вечной

Хотите удивить гостей или просто порадовать себя вкусной домашней выпечкой? Этот сдобный рулет с вишней — именно то, что нужно! Он получается невероятно мягким и нежным, а тесто не черствеет даже на следующий день.

Ингредиенты для теста

Кефир — 250 мл

Куриные яйца — 2 шт.

Сахар — 3 ст. л.

Ванилин — 0,5 ч. л.

Соль — 0,5 ч. л.

Дрожжи — 25 г

Подсолнечное масло — 3 ст. л.

Пшеничная мука — 3 стакана

Вишня — 300 г

Сахар — 3 ст. л.

Как приготовить тесто

Первым делом займёмся тестом. В тёплый кефир добавьте сахар, яйца, ванилин и соль. Очень важно, чтобы смесь была тёплой, но не горячей — так дрожжи сработают лучше. Растворите в этой смеси дрожжи и подсолнечное масло, тщательно перемешайте.

Теперь постепенно добавляйте просеянную муку и замесите мягкое тесто, которое не должно липнуть к рукам. Это займет около 5 минут. После этого накройте тесто и оставьте в тёплом месте на час, чтобы оно подошло.

Начинка и выпечка

Пока тесто поднимается, подготовьте начинку: смешайте свежую или размороженную вишню с сахаром. Когда тесто будет готово, раскатайте его в пласт, равномерно распределите вишневую начинку и аккуратно сверните рулетом.

Выпекайте рулет до золотистой корочки — он получится мягким и ароматным, идеально подойдёт к чашке горячего чая.

Почему этот рецепт стоит попробовать