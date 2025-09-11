Вишнёвый апокалипсис в шоколаде: рецепт, который исчезнет, если не испробовать сейчас

Представьте себе: нежный бисквит, пропитанный вишнёвым сиропом, с сочной вишней внутри и шоколадной крошкой сверху. Этот торт "Вишня в шоколаде" — настоящий шедевр домашней выпечки, который порадует и взрослых, и детей. Готовы удивить гостей? Давайте разберёмся, как приготовить его шаг за шагом!

Ингредиенты

Куриные яйца: 4 шт.

Сахар: 150 г

Какао: 2 ст. л.

Пшеничная мука: 100 г

Ванилин: 0,2 г

Разрыхлитель: 1 ч. л.

Сметана: 300 г

Сахарная пудра: 100 г

Ванилин: 0,2 г

Загуститель: 1 ч. л.

Вишнёвый сироп: 5 ст. л.

Консервированная вишня без косточки: 200 г

Шоколад: 30 г

Свежая мята: 1 веточка

Пошаговое приготовление

Соберите все ингредиенты. Застелите форму фольгой и смажьте маслом — так бисквит легко выйдет. В чистую сухую миску вбейте яйца, добавьте сахар и ванилин. Взбивайте миксером на высокой скорости 3-4 минуты, пока масса не увеличится втрое.

Уменьшите скорость миксера и всыпьте какао. Затем просейте муку с разрыхлителем и аккуратно вмешайте. Перемешивайте до однородности — хватит 30 секунд. Вылейте тесто в форму, поставьте в холодную духовку и запекайте 40-50 минут при 180°C. Не открывайте дверь первые 30 минут! Проверьте готовность зубочисткой.

Оставьте форму в выключенной духовке с приоткрытой дверцей на 30 минут, затем дайте бисквиту полностью остыть. Выньте бисквит и разрежьте на два коржа (верхний тоньше). Аккуратно снимите верхний слой. Полейте верхний корж вишнёвым сиропом.

Нижний корж положите на блюдо, подрежьте мякиш по краю и выньте его ложкой. Получится неглубокая "чаша". Сложите мякиш в миску, заполните основу вишней. Смешайте сметану, сахарную пудру и ванилин. Добавьте загуститель и взбивайте 2-3 минуты.

Смешайте мякиш с частью крема, выложите на вишню и разровняйте. Накройте пропитанным коржом. Смажьте верх оставшимся кремом, разложите вишню, посыпьте тёртым шоколадом. Украсьте мятой.