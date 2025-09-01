Вкус, который заставит забыть обо всём: шоколадный брауни, от которого невозможно оторваться

Представьте: нежный, влажный пирог с насыщенным шоколадным вкусом, где кислинка вишни добавляет неповторимую гармонию. Этот брауни — идеальный спутник для уютного чаепития, и его аромат способен соблазнить даже самых стойких сладкоежек!

Ингредиенты

Шоколад: 180 г

Сливочное масло: 180 г

Яйца: 2 шт.

Сахар: 100 г

Пшеничная мука: 180 г

Сода: 0,3 ч. л.

Вишня: 150 г (я использую замороженную)

Пошаговое приготовление

Подготовка ингредиентов. Просейте муку — это сделает пирог воздушнее. Растопите сливочное масло на маленьком огне в ковше, добавьте поломанный на кусочки шоколад и перемешивайте до однородности.

Охлаждение шоколадной смеси. Дайте массе остыть, чтобы она была готова к дальнейшим шагам. Взбивание яиц. В отдельной чаше соедините яйца с сахаром и слегка взбейте венчиком.

Смешивание сухих ингредиентов. Всыпьте просеянную муку с содой к яйцам и перемешайте. (О нюансах соды читайте в отдельной статье по ссылке в конце.) Соединение теста. Добавьте шоколадную смесь к мучной и перемешайте до однородности.

Формирование пирога. Застелите форму (18-20 см) кондитерской бумагой, перелейте тесто и разровняйте лопаткой. (Про выбор пергамента — в статье по ссылке.)

Добавление вишни и выпечка. Разложите вишню по поверхности теста. Выпекайте при 180 градусах 35-45 минут — время зависит от духовки. (Особенности духовок — в статье по ссылке.) Охлаждение. Остудите брауни в форме. Трещины сверху — это нормально!

Подача. Нарежьте остывший пирог на кусочки. Влажная середина — признак правильного приготовления.