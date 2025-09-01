Вкус, который заставит забыть обо всём: шоколадный брауни, от которого невозможно оторваться
Представьте: нежный, влажный пирог с насыщенным шоколадным вкусом, где кислинка вишни добавляет неповторимую гармонию. Этот брауни — идеальный спутник для уютного чаепития, и его аромат способен соблазнить даже самых стойких сладкоежек!
Ингредиенты
- Шоколад: 180 г
- Сливочное масло: 180 г
- Яйца: 2 шт.
- Сахар: 100 г
- Пшеничная мука: 180 г
- Сода: 0,3 ч. л.
- Вишня: 150 г (я использую замороженную)
Пошаговое приготовление
Подготовка ингредиентов. Просейте муку — это сделает пирог воздушнее. Растопите сливочное масло на маленьком огне в ковше, добавьте поломанный на кусочки шоколад и перемешивайте до однородности.
Охлаждение шоколадной смеси. Дайте массе остыть, чтобы она была готова к дальнейшим шагам. Взбивание яиц. В отдельной чаше соедините яйца с сахаром и слегка взбейте венчиком.
Смешивание сухих ингредиентов. Всыпьте просеянную муку с содой к яйцам и перемешайте. (О нюансах соды читайте в отдельной статье по ссылке в конце.) Соединение теста. Добавьте шоколадную смесь к мучной и перемешайте до однородности.
Формирование пирога. Застелите форму (18-20 см) кондитерской бумагой, перелейте тесто и разровняйте лопаткой. (Про выбор пергамента — в статье по ссылке.)
Добавление вишни и выпечка. Разложите вишню по поверхности теста. Выпекайте при 180 градусах 35-45 минут — время зависит от духовки. (Особенности духовок — в статье по ссылке.) Охлаждение. Остудите брауни в форме. Трещины сверху — это нормально!
Подача. Нарежьте остывший пирог на кусочки. Влажная середина — признак правильного приготовления.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru