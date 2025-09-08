Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чизкейк на овсяной основе без выпечки
Чизкейк на овсяной основе без выпечки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:04

От нежности к страсти — чизкейк, который заставит забыть о диетах

Чизкейк с вишней на основе шоколада и миндаля получается идеальным

Хотите удивить гостей или просто побаловать себя вкуснейшим десертом? Представляем чизкейк с вишней — сочетание шоколадно-миндального коржа, нежного вишневого крема и желе с целыми ягодами. Этот десерт не только радует глаз, но и восхищает вкусом с первой ложки.

Ингредиенты

  • Готовое песочное печенье (или бисквитное, сахарное) — 150 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Какао с горкой — 1 ст. л.
  • Молотый миндаль — 1 ст. л.
  • Творожный сыр (например, Филадельфия, Альметте) — 400 г
  • Замороженная вишня (без косточек) — 250 г
  • Натуральный йогурт без добавок — 150 г
  • Сахар — 100 г (регулируйте по вкусу)
  • Вода — 100 мл
  • Желатин — 20 г

Как приготовить основу

Растопите сливочное масло и остудите до комнатной температуры.

Печенье поломайте на кусочки и измельчите в блендере вместе с маслом, какао и молотым миндалём до состояния однородной крошки. Если блендера нет, используйте скалку или мясорубку, а потом тщательно перемешайте ингредиенты.

Выложите крошку в форму диаметром около 18 см, застеленную пергаментом. Утрамбуйте плоским дном стакана. Выпекайте корж при 180°С около 15 минут, затем остудите.

Приготовление начинки

Залейте желатин 100 мл воды и оставьте набухать. В сотейнике соедините замороженную вишню с сахаром, доведите до кипения на медленном огне и варите 10 минут, пока ягоды полностью разморозятся и выделят сок.

Измельчите вишню с сиропом в блендере до однородной массы, затем верните в сотейник.

Добавьте набухший желатин к вишневой массе и аккуратно прогрейте, помешивая, до полного растворения желатина.

Взбейте творожный сыр до пышности, не переусердствуйте, чтобы масса не расслоилась. Добавьте йогурт и перемешайте. Соедините сырную массу с вишнево-желатиновой смесью, оставив около 80 мл для заливки верхнего слоя, аккуратно перемешайте на низких оборотах.

Финальный этап

Смажьте стенки формы растительным маслом, чтобы чизкейк легко отделялся. Вылейте начинку на корж и разровняйте поверхность. Уберите в холодильник на 2 часа для застывания.

Оставшуюся вишнево-желатиновую смесь снова подогрейте, при желании добавьте целые ягоды. Аккуратно залейте желе на застывшую начинку, не повреждая её. Накройте плёнкой и поставьте в холодильник на ночь.

Перед подачей дайте чизкейку постоять 10-20 минут при комнатной температуре, снимите кольцо формы и подайте к столу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные выяснили, что перенос завтрака опасен для здоровья и жизни в пожилом возрасте вчера в 19:46

Опоздал с завтраком — сократил жизнь: новое исследование тревожит медиков

Ученые выяснили: поздний завтрак в пожилом возрасте может стоить здоровья и даже жизни. Почему привычки «сов» становятся особенно опасными?

Читать полностью » Манник без муки: стевия и эритрит вместо сахара уменьшают калорийность вчера в 18:22

Один стакан крупы — и пирог готов: рецепт для ленивых хозяек

Манник без муки — простой, но изысканный пирог, который получится нежным и воздушным, если знать один кулинарный секрет.

Читать полностью » Учёные опровергли миф о запечатывании соков при варке курицы вчера в 17:17

Хотите мягкую отварную курицу — а получаете резину: виновата одна ошибка

Какие ошибки делают хозяйки при варке курицы и почему старые кулинарные правила не работают? Узнайте простые секреты сочного и нежного мяса.

Читать полностью » Эксперты: драники подгорают из-за крупной тёрки и слишком сильного огня вчера в 16:09

Драники разваливаются и подгорают: простая причина, которую никто не замечает

Почему драники подгорают, разваливаются или остаются сырыми? Разбираем кулинарные ошибки, которые портят вкус и вид блюда, хотя мы их не замечаем.

Читать полностью » Эксперты: раздельное приготовление лука и моркови улучшает вкус зажарки вчера в 15:02

Обычная ошибка с зажаркой превращает суп в горечь — её совершают все

Почему в рецептах овощи готовят отдельно и к чему приведёт экономия времени на зажарке? Разбираем кулинарное правило, которое влияет на вкус блюд.

Читать полностью » Помидоры черри придадут рису в сметане с овощами легкую сладость вчера в 14:34

Сметана и овощи с рисом: дешевый способ удивить гостей изысканным блюдом

Узнайте, как приготовить нежный рис в сметане с овощами — простой и вкусный рецепт, который станет отличным гарниром.

Читать полностью » Маринованные грибы добавят пикантности жареной картошке вчера в 14:26

Быстрый ужин из картофеля и грибов: меньше усилий, больше вкуса без лишних трат

Узнайте, как быстро и вкусно приготовить жареную картошку с грибами и луком — универсальное блюдо для любого времени года.

Читать полностью » Итальянские шеф-повара считают соль ключевым элементом вкуса пасты вчера в 14:24

Итальянцы смеются над нашими привычками: когда солить воду для пасты

Даже физики вмешались в вечный спор кулинаров о том, когда солить воду для макарон. Разобрались, что реально влияет на результат, а что — лишь миф.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Учёные сравнили эффективность отжиманий и жима штанги для роста мышц
Авто и мото

В Германии BYD U9 разогнался до 472 км/ч и побил рекорд Rimac Nevera
Питомцы

Кормушка-лабиринт помогает собакам и кошкам есть медленнее и спокойнее — ветеринары
Туризм

Рыбинск летом 2025 года вошёл в маршрут "Золотое кольцо России"
Еда

Журналистка Хелен Роснер в New Yorker назвала "Слоппи Джо" иконой американской кухни
Красота и здоровье

Врач Андрей Кондрахин назвал оптимальное время для вакцинации осенью
Еда

Повар сообщил технологию выпекания пирожков с сыром
СФО

Спартакиада: Югра стала лидером среди регионов с населением до 2 млн человек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet