От нежности к страсти — чизкейк, который заставит забыть о диетах

Хотите удивить гостей или просто побаловать себя вкуснейшим десертом? Представляем чизкейк с вишней — сочетание шоколадно-миндального коржа, нежного вишневого крема и желе с целыми ягодами. Этот десерт не только радует глаз, но и восхищает вкусом с первой ложки.

Ингредиенты

Готовое песочное печенье (или бисквитное, сахарное) — 150 г

Сливочное масло — 50 г

Какао с горкой — 1 ст. л.

Молотый миндаль — 1 ст. л.

Творожный сыр (например, Филадельфия, Альметте) — 400 г

Замороженная вишня (без косточек) — 250 г

Натуральный йогурт без добавок — 150 г

Сахар — 100 г (регулируйте по вкусу)

Вода — 100 мл

Желатин — 20 г

Как приготовить основу

Растопите сливочное масло и остудите до комнатной температуры.

Печенье поломайте на кусочки и измельчите в блендере вместе с маслом, какао и молотым миндалём до состояния однородной крошки. Если блендера нет, используйте скалку или мясорубку, а потом тщательно перемешайте ингредиенты.

Выложите крошку в форму диаметром около 18 см, застеленную пергаментом. Утрамбуйте плоским дном стакана. Выпекайте корж при 180°С около 15 минут, затем остудите.

Приготовление начинки

Залейте желатин 100 мл воды и оставьте набухать. В сотейнике соедините замороженную вишню с сахаром, доведите до кипения на медленном огне и варите 10 минут, пока ягоды полностью разморозятся и выделят сок.

Измельчите вишню с сиропом в блендере до однородной массы, затем верните в сотейник.

Добавьте набухший желатин к вишневой массе и аккуратно прогрейте, помешивая, до полного растворения желатина.

Взбейте творожный сыр до пышности, не переусердствуйте, чтобы масса не расслоилась. Добавьте йогурт и перемешайте. Соедините сырную массу с вишнево-желатиновой смесью, оставив около 80 мл для заливки верхнего слоя, аккуратно перемешайте на низких оборотах.

Финальный этап

Смажьте стенки формы растительным маслом, чтобы чизкейк легко отделялся. Вылейте начинку на корж и разровняйте поверхность. Уберите в холодильник на 2 часа для застывания.

Оставшуюся вишнево-желатиновую смесь снова подогрейте, при желании добавьте целые ягоды. Аккуратно залейте желе на застывшую начинку, не повреждая её. Накройте плёнкой и поставьте в холодильник на ночь.

Перед подачей дайте чизкейку постоять 10-20 минут при комнатной температуре, снимите кольцо формы и подайте к столу.