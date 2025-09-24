В южных регионах смеются, а на Чукотке это спасает урожай: почему деревья вишни укрывают заранее

Лето для садоводов Чукотского автономного округа — короткое и напряжённое. Урожай черешни и вишни здесь особенно ценен: в условиях сурового климата каждый плод воспринимается как награда за труд. Но работа не заканчивается со сбором ягод. Чтобы деревья снова радовали урожаем, важно правильно ухаживать за ними в августе и сентябре, когда на смену светлым дням приходят холодные ветра и первые заморозки.

Зачем ухаживать за черешней и вишней после плодоношения

После сбора ягод деревья тратят силы на восстановление и подготовку к зиме. Если запустить этот этап, ветки ослабнут, начнут болеть и хуже перенесут морозы. А на Чукотке температура зимой может опускаться ниже –40 °C, и даже укрывные сорта не выдержат нагрузку без поддержки садовода.

Особенность региона в том, что сезон укорачивается вдвое по сравнению с южными областями. Поэтому любые работы надо проводить с опережением — в начале августа, а не в конце сентября.

Основные этапы ухода

Санитарная обрезка. Удаляют больные, подсохшие или повреждённые ветви. Формирование кроны. Молодые побеги укорачивают, чтобы дерево не тратило силы на лишний рост. Подкормка. Используют фосфорно-калийные удобрения, золу или комплексные смеси для косточковых культур. Полив и влагозарядка. В августе — умеренный, в сентябре — обильный, чтобы корни накопили влагу к зиме. Защита от вредителей и болезней. Обработка медным купоросом или современными фунгицидами снижает риск монилиоза. Укрытие. В условиях Чукотки обязательны мульча, лапник или нетканый материал.

Сравнение ухода за черешней и вишней