Войлочная вишня
Войлочная вишня
© commons.wikimedia.org by ИринаЯ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:22

Секреты опытных садоводов: почему вишня не любит эти растения — 3 ошибки, которые нельзя допускать

Урожай вишни под угрозой: какие деревья и кустарники нельзя сажать рядом

Вишня, несмотря на свою неприхотливость, весьма чувствительна к неправильному соседству. При неблагоприятных условиях дерево быстро теряет силы, хуже плодоносит и становится уязвимым для болезней и вредителей. Поэтому при посадке важно учитывать не только качество почвы и уход, но и растения, растущие рядом.

Опасное соседство для вишни

Одним из главных "врагов" вишни является грецкий орех. Его корни выделяют юглон — природный гербицид, который подавляет рост большинства плодовых культур. Вещество постепенно накапливается в почве, угнетая корневую систему вишни и снижая её урожайность.

Не менее проблемными соседями считаются хвойные деревья. Сосны и ели закисляют почву, делая её непригодной для косточковых культур. Кроме того, они создают глубокую тень и активно забирают влагу и питательные вещества.

"Сосны и ели закисляют почву, создавая неподходящие условия для вишни", — сообщают опытные дачники.

Малина и ежевика, казалось бы, полезные ягодники, также плохо уживаются с вишней. Их агрессивные заросли быстро разрастаются, повышают влажность и привлекают вредителей. Почва в таких условиях быстро истощается, лишая вишню необходимых элементов.

Растения-переносчики болезней

Особую угрозу представляют томаты и другие паслёновые культуры. Они часто становятся источником грибковых инфекций, включая вертициллезное увядание. Болезнь поражает сосудистую систему деревьев и может привести к гибели вишни.

Даже яблоня, несмотря на родственные связи, не является лучшим соседом. Оба дерева имеют схожие потребности, поэтому при близкой посадке начинают конкурировать друг с другом за свет, воду и питание, ослабляя урожайность.

Берёза же благодаря мощной поверхностной корневой системе вытягивает из земли огромные объёмы влаги и питательных веществ. Рядом с ней вишня нередко страдает от засухи и истощения.

Как выбрать правильных соседей

Грамотный подбор культур позволяет избежать большинства проблем.

Важно учитывать:

  • Совместимость корневых систем.
  • Уровень кислотности почвы.
  • Освещённость и потребность во влаге.

Лучше всего вишня чувствует себя рядом с кустарниками смородины или крыжовника, а также с некоторыми травянистыми растениями, которые не конкурируют с ней за питание.

Правильное планирование сада — это залог здоровья деревьев и богатого урожая.

Три интересных факта

  1. Юглон, выделяемый грецким орехом, может сохраняться в почве до года после удаления дерева.
  2. Вертициллезное увядание опасно не только для вишни, но и для более чем 200 видов растений.
  3. Вишня особенно требовательна к освещению: даже лёгкое затенение снижает её урожайность почти на треть.

