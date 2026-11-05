Туристы оставляли деньги, теперь им нужна виза: Черногории предрекли потери из-за россиян

В Черногории введение визового режима для граждан России, вступившего в силу 1 ноября, рассматривается как фактор потенциального ущерба для местной экономики, сильно зависимой от туризма. Мирко Калуджерович, представляющий молодежное отделение Международного движения русофилов в стране, заявил РИА Новости, что безвизовый режим следовало сохранить до момента вступления республики в Европейский Союз.

Статистика присутствия

По оценке Калуджеровича, доля российских туристов в общем потоке составляет примерно 15%. Однако официальные данные статистического управления Monstat показывают несколько иную структуру: в 2025 году граждане России совершили 203 тысячи въездов, что соответствует 8% от общего числа приездов иностранцев. При этом россияне зафиксировали 2 144 519 ночёвок, что составляет 16,4% от общего количества ночёвок иностранных гостей. Таким образом, если судить по количеству ночных проживаний, доля россиян в туристическом потоке выше, чем показатель въездов, что подтверждает оценку эксперта о значимости этого сегмента для индустрии гостеприимства.

Ситуация с визами меняет условия доступа: теперь путешественникам из РФ требуется оформлять документы для поездки, что ранее не требовалось. Точные механизмы этого процесса, такие как сроки оформления или стоимость, в доступных материалах не детализированы, но сам факт введения требования к документам создает новый барьер для спонтанных и массовых поездок, на которых исторически строилась часть спроса.