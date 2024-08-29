Новая молодежная политика призвана привлечь половину молодежи к общественной деятельности до 2030 года

На заседании кабинета министров Российской Федерации было одобрено новое направление в политике страны — Стратегия реализации молодёжной политики до 2030 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Он подчеркнул, что в России проживает около 38 миллионов молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Уделять внимание их будущему крайне важно не только для обеспечения их благополучия, но и для национальной безопасности страны. Поэтому необходима скоординированная работа государственных органов и некоммерческих организаций.
В рамках стратегии будут определены основные направления работы. Среди них:
- стимулирование волонтёрства и патриотических объединений;
- предоставление дополнительных возможностей для получения образования и повышения профессионального уровня;
- обеспечение доступа к высококачественному интернет-контенту через культурно-просветительские проекты;
- продвижение русского языка как инструмента международного сотрудничества;
- развитие инфраструктуры для отдыха и спорта;
- улучшение туристической инфраструктуры.
Мишустин обратил особое внимание вице-премьера, который курирует молодёжную политику, Дмитрия Чернышенко, на необходимость поддержки всех категорий молодёжи — от школьников и студентов до молодых специалистов и солдат.
К 2030 году планируется привлечь к участию в молодёжных проектах не менее 75%, вовлечь в волонтёрскую и общественную деятельность не менее 45%.
Основным инструментом реализации стратегии станет национальный проект "Молодёжь и дети", включающий разнообразные мероприятия. Чернышенко выразил уверенность, что стратегия укрепит позитивный имидж России и повысит авторитет российского молодёжного движения на международной арене, а также будет привлекать иностранную молодёжь к участию в российских проектах.
Фото: From Wikimedia Commons/ Verteck11 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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