«Черкизово» удвоит производство хамона и сыровяленой колбасы в Синявино: инвестиции до 3 миллиардов рублей

Группа "Черкизово" намерена удвоить объем производства хамона и сыровяленой колбасы на заводе "Пит-Продукт" в Синявино, что потребует инвестиций в размере до 3 миллиардов рублей. Этот проект создаст от 100 до 150 новых рабочих мест, как сообщается в пресс-службе правительства Ленобласти.



22 августа губернатор Александр Дрозденко посетил завод, отметив, что новые производственные мощности помогут удовлетворить растущий интерес к мясным деликатесам и расширят ассортимент продукции.



В "Черкизово" сообщили, что годовая загрузка мощностей на заводе превышает 90%. Планируется увеличить производство до 5 тысяч тонн в год.



Также Дрозденко рассказал о проведении совещания по выделению земельного участка для дальнейшего расширения "Черкизово" в регионе. Несмотря на нехватку кадров, компания привлекает работников из других регионов России.



Завод "Пит-Продукт" был приобретен "Черкизово" в 2021 году у финской компании Atria и включает два мясоперерабатывающих комплекса в Ленинградской области. Общая производительность достигает 39 тысяч тонн в год.

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