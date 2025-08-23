Китайский бренд готовит сюрприз россиянам: Soueast S06 выйдет в РФ с особой версией
Компактный кроссовер Soueast S06, готовящийся к дебюту на российском рынке, получит не только стандартную переднеприводную модификацию, но и версию с полным приводом. Причём эта вариация разработана специально для РФ, сообщает портал "Китайские-автомобили.рф", ссылаясь на данные из Одобрения типа транспортного средства.
Марка и происхождение
Soueast — дочерний бренд концерна Chery Automobile, хорошо известного российским автолюбителям своими кроссоверами и седанами.
Размеры и техника
Габариты нового S06:
- длина — 4616 мм,
- ширина — 1910 мм,
- высота — 1685 мм,
- колёсная база — 2720 мм.
Для России кроссовер будет предлагаться с бензиновыми двигателями объёмом 1,5 или 2,0 литра.
Soueast S06 станет ещё одной китайской новинкой на российском рынке, а эксклюзивная версия с полным приводом призвана сделать модель более привлекательной для покупателей, привыкших к сложным дорожным условиям.
