Китайский бренд готовит сюрприз россиянам: Soueast S06 выйдет в РФ с особой версией

Компактный кроссовер Soueast S06, готовящийся к дебюту на российском рынке, получит не только стандартную переднеприводную модификацию, но и версию с полным приводом. Причём эта вариация разработана специально для РФ, сообщает портал "Китайские-автомобили.рф", ссылаясь на данные из Одобрения типа транспортного средства.

Марка и происхождение

Soueast — дочерний бренд концерна Chery Automobile, хорошо известного российским автолюбителям своими кроссоверами и седанами.

Размеры и техника

Габариты нового S06:

длина — 4616 мм,

ширина — 1910 мм,

высота — 1685 мм,

колёсная база — 2720 мм.

Для России кроссовер будет предлагаться с бензиновыми двигателями объёмом 1,5 или 2,0 литра.

Soueast S06 станет ещё одной китайской новинкой на российском рынке, а эксклюзивная версия с полным приводом призвана сделать модель более привлекательной для покупателей, привыкших к сложным дорожным условиям.