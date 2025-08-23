Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:01

Китайский бренд готовит сюрприз россиянам: Soueast S06 выйдет в РФ с особой версией

Soueast, дочерний бренд Chery, готовит кроссовер S06 с эксклюзивной модификацией для России

Компактный кроссовер Soueast S06, готовящийся к дебюту на российском рынке, получит не только стандартную переднеприводную модификацию, но и версию с полным приводом. Причём эта вариация разработана специально для РФ, сообщает портал "Китайские-автомобили.рф", ссылаясь на данные из Одобрения типа транспортного средства.

Марка и происхождение
Soueast — дочерний бренд концерна Chery Automobile, хорошо известного российским автолюбителям своими кроссоверами и седанами.

Размеры и техника
Габариты нового S06:

  • длина — 4616 мм,
  • ширина — 1910 мм,
  • высота — 1685 мм,
  • колёсная база — 2720 мм.

Для России кроссовер будет предлагаться с бензиновыми двигателями объёмом 1,5 или 2,0 литра.

Soueast S06 станет ещё одной китайской новинкой на российском рынке, а эксклюзивная версия с полным приводом призвана сделать модель более привлекательной для покупателей, привыкших к сложным дорожным условиям.

