© commons.wikimedia.org by Jeremy from Sydney, Australia is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:34

Внедорожник будущего для России: Chery показала гибрид, не боящийся ни мороза, ни жары

Внедорожник Chery iCaur V27 REEV получил гибридную установку и адаптацию под климат России

Компания Chery Automobile заявила, что её новый полноразмерный внедорожник iCaur V27 REEV разработан специально с учётом особенностей эксплуатации в суровом российском климате.

Главная особенность новинки — гибридная силовая установка последовательного типа, которая сохраняет стабильную работу при экстремальных температурах: от -35°C до +60°C. Это значит, что владельцы в России смогут рассчитывать на мгновенную тягу и тихий ход электропривода даже в лютый мороз.

Что представляет собой V27?
Премьера модели состоялась в августе в ОАЭ. Под капотом — два электромотора общей мощностью 449 л. с. и бензиновый 1,5-литровый двигатель, который не связан напрямую с колесами. Его задача — работать в паре с генератором, подзаряжая батарею.

Такое решение позволяет совмещать преимущества электромобиля с надёжностью бензинового ДВС, что особенно актуально в российских условиях.

Когда ждать в продаже?
В России продажи iCaur V27 REEV стартуют в начале 2026 года. Подробности комплектаций и спецификаций для нашего рынка производитель пока не раскрывает.

Chery делает ставку на технологичность и адаптацию к климату, выводя на рынок внедорожник, способный чувствовать себя уверенно и на зимних трассах, и в жару.

