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Спортсменка из Башкирии стала чемпионкой мира в пожарно-спасательном спорте
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В столице Казахстана состоялся IX чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

Спортсменка из Башкирии стала чемпионкой мира в пожарно-спасательном спорте

Спортсменка из Башкирии Даяна Нафикова стала чемпионкой мира среди девушек и юниорок в пожарно-спасательном спорте, сообщает "Башинформ".

На IX чемпионате мира, который проходил в столице Казахстана, она завоевала золото в дисциплине "преодоление 100-метровой полосы с препятствиями среди юниорок" 17-18 лет.

В финальном забеге Даяна установила новый рекорд чемпионатов мира, пробежав дистанцию за 16,34 секунды.

В турнире участвовали команды из России, Словакии, Латвии, Чехии, Болгарии и Белоруссии, а также наблюдатели из Королевства Саудовская Аравия.

Фото: Freepik

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