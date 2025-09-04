Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хемниц, Германия
Хемниц, Германия
© commons.wikimedia.org by Sandro Schmalfuß is licensed under CC BY-SA 3.0 de
Туризм
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:13

Из промышленного гиганта в арт-площадку: как Хемниц переписывает свою историю

Хемниц получил статус культурной столицы Европы в 2025 году

Хемниц редко оказывается в центре внимания путешественников. Но именно этот город в 2025 году получает статус культурной столицы Европы — и стремится доказать, что достоин этой роли. Для многих он станет открытием: бывший промышленный гигант Восточной Германии сегодня превращается в пространство искусства, фестивалей и неожиданных архитектурных контрастов.

От промышленного центра к культурной столице

В XIX-XX веках Хемниц был богатым и влиятельным городом. Развитие угольных шахт в Рудных горах и стремительная индустриализация сделали его центром текстильного производства и машиностроения. Здесь открывались новые фабрики, росли кварталы с просторными домами, а город называли "саксонским Манчестером". Однако во время Второй мировой войны Хемниц потерял почти всё: в 1944 году бомбардировки уничтожили около 80% центра.

После войны он оказался в составе ГДР. Тогда город на короткое время получил новое имя — Карл-Маркс-Штадт, хотя сам Маркс никогда здесь не бывал. Советское прошлое оставило заметный след в архитектуре: брутальные жилые массивы, широкие проспекты и монументальные памятники. Сегодня это сочетание модерна, модернизма и брутализма стало своеобразной "визиткой" города.

Город в 2025 году

Выбор Хемница в качестве культурной столицы Европы удивил многих. Но именно это решение показывает, что внимание смещается от перегруженных туристами мегаполисов к менее очевидным, но значимым местам. В 2025 году город представит масштабную программу фестивалей, выставок и уличных проектов.

Особое внимание уделяется искусству. На Театральной площади откроется музей Эдварда Мунка, где пройдет выставка "Страх" (10 августа — 2 ноября). Посетители увидят работы не только самого Мунка, но и других художников, которые исследовали тему страха в искусстве. Осенью город оживит фестиваль света Light Our Vision (24-27 сентября). Художники со всего мира превратят здания и площади Хемница в огромные экраны для световых инсталляций и проекций.

Символы и достопримечательности

Главные символы города связаны с его социалистическим прошлым. Это грандиозный бюст Карла Маркса весом около 40 тонн и дымовая труба высотой 300 метров, которую местные называют Лулатш ("Бобовое поле"). Сегодня труба превратилась в арт-объект: французский художник Даниэль Бюрен украсил её яркими кольцами, превратив в одно из самых высоких произведений искусства в мире.

Тем, кто хочет увидеть Хемниц до разрушений Второй мировой, стоит отправиться к Красной башне (Roter Turm). Это постройка XII века — старейшее здание города и одна из немногих средневековых построек, сохранившихся до наших дней.

Новое наследие

Самым заметным проектом 2025 года станет "Пурпурная тропа" — культурный маршрут, соединяющий 38 муниципалитетов региона. Вдоль пути появятся арт-объекты и скульптуры современных художников, включая Тони Крэгга и Шона Скалли. Эта инициатива превращает весь регион в единый культурный ландшафт и приглашает путешественников открывать не только сам город, но и его окрестности.

Почему стоит ехать

Хемниц — это пример города, который смог переосмыслить своё прошлое и превратить унаследованные от индустриальной эпохи пространства в площадки для современного искусства. Здесь турист найдет и память о Средневековье, и наследие ГДР, и актуальные культурные проекты. А главное — атмосферу города, который только начинает писать новую главу своей истории.

