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Чемезов заявил, что Россия чувствует себя уверенно на третий год СВО

Глава "Ростеха" Чемезов: РФ чувствует себя уверенно на третий год СВО

Российская Федерация чувствует себя уверенно на третий год специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое заявление сделал гендиректор российской корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью изданию Reuters.

Он подчеркнул, что Запад во главе Соединенных Штатов провоцирует войну с Россией

"Идет третий год специальной операции, Россия чувствует себя уверенно", — заявил глава госкорпорации.

Кроме того, он назвал мифом сообщения о том, что в магазинах в РФ пустые полки из-за огромных трат на оборонный сектор. Также он добавил, что Россия в несколько раз увеличила производство вооружений.

Говоря про западные антироссийские санкции, Чемезов отметил, что за такое время Москва уже научилась получать выгоду от этого.

Фото: en.kremlin.ru

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