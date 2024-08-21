Чемезов заявил, что Россия чувствует себя уверенно на третий год СВО

Российская Федерация чувствует себя уверенно на третий год специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое заявление сделал гендиректор российской корпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью изданию Reuters.
Он подчеркнул, что Запад во главе Соединенных Штатов провоцирует войну с Россией
"Идет третий год специальной операции, Россия чувствует себя уверенно", — заявил глава госкорпорации.
Кроме того, он назвал мифом сообщения о том, что в магазинах в РФ пустые полки из-за огромных трат на оборонный сектор. Также он добавил, что Россия в несколько раз увеличила производство вооружений.
Говоря про западные антироссийские санкции, Чемезов отметил, что за такое время Москва уже научилась получать выгоду от этого.
Фото: en.kremlin.ru
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