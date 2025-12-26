Чем больше забот, тем больше паролей: как россияне защищают своих близких от кибермошенников

Порядка трети россиян знают пароли от аккаунтов своих родственников, что рассматривается как мера безопасности на случай, если близким потребуется помощь. Об этом говорится в опросе, проведённом компанией Edna, результаты которого стали доступны ТАСС.

Как россияне защищают себя от кибермошенничества

Согласно исследованию, 43% опрошенных больше всего беспокоятся не за себя, а за своих родных, в частности, за детей и родителей, в контексте кибермошенничества. Вопрос безопасности в сети становится важным для многих семей, что приводит к распространению практики обмена паролями.

Так, 32% из 2 150 опрошенных признались, что знают пароли своих родственников. Более 40% учат близких основам цифровой гигиены, а 62% обсуждают эти вопросы в кругу семьи, чтобы повысить осведомлённость о безопасности в интернете.

Привычки и меры предосторожности

Опрос также показал, что россияне активно принимают меры для защиты своих данных в интернете. 87% респондентов избегают переходить по неизвестным ссылкам, а 82% не отвечают на звонки от незнакомых номеров.

Более 60% участников опроса сразу обрывают разговор, если на линии оказывается незнакомец. 70% воздерживаются от отправки личных данных через мессенджеры, что свидетельствует о высоком уровне осведомленности о рисках утечек информации.