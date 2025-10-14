Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Челябинск
Челябинск
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 4:46

Голосование на грани завершения: где в Челябинске проснётся "Девушка с косой" этой осенью

Скульптура "Девушка с косой" может появиться в парке Калининского района — мэрия Челябинска

В Челябинске подходит к концу народное голосование, которое определит, где вновь появится известная скульптура "Пробуждение", больше известная горожанам как "Девушка с косой". Как сообщил мэр Алексей Лошкин, уверенное лидерство в опросе пока сохраняет парк Калининского района.

Голосование на финишной прямой

"Сегодня завершается голосование по поводу нового места установки скульптуры "Пробуждение". Пока с достаточно хорошим отрывом лидирует парк Калининского района", — рассказал глава города Алексей Лошкин.

По данным мэрии, участие в опросе приняли тысячи жителей. Итоги будут подведены уже сегодня, 13 октября.

История "Девушки с косой"

Скульптура "Пробуждение" была создана Анной Шариковой в 2004 году. Долгое время она украшала сквер на улице Воровского, однако в начале осени её демонтировали — на прежнем месте устанавливают памятник выдающемуся адвокату Фёдору Плевако.

После демонтажа композицию перевезли на склад администрации Советского района, где она находится до решения о новом месте размещения.

Что ждёт скульптуру дальше

Если результаты голосования сохранятся, "Девушка с косой" получит вторую жизнь в парке Калининского района, где для неё планируют выбрать подходящую площадку и провести благоустройство территории.

Жители отмечают, что именно там скульптура сможет органично вписаться в пространство и сохранить привычный для горожан облик — символ утреннего света и обновления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Екатеринбурге подорожал разовый проезд, но подешевели проездные 12.10.2025 в 23:24
Что-то подешевеет, что-то подорожает: Екатеринбург меняет тарифы и борется с вандалами

В Екатеринбурге с ноября проезд в транспорте подорожает до 42 рублей, но проездные станут дешевле. Тем временем трамваи атакуют подростки-вандалы.

Читать полностью » В Тюмени фиксировался рост тарифов на такси после сообщений о беспилотниках 08.10.2025 в 21:18
Такси подорожало вдвое: тюменцы заметили скачок цен после сообщений о беспилотниках

После сообщений о беспилотниках у Антипинского НПЗ в Тюмени резко выросли цены на такси. Почему тарифы подскочили, хотя пробок в городе не было?

Читать полностью » В тюменских вузах академический отпуск теперь дают только по болезни или беременности 08.10.2025 в 20:18
Перерыв отменяется: в тюменских вузах ужесточили правила академического отпуска

В тюменских вузах студентам стали массово отказывать в академическом отпуске. Новый закон ограничил основания для перерыва в обучении до минимума.

Читать полностью » В Тюмени средняя цена 08.10.2025 в 19:17
Жильё дешевеет, но спрос замирает: как Тюмень вошла в число лидеров по снижению цен

Во втором полугодии 2025-го вторичное жильё в Тюмени подешевело почти на 3%. Почему цены падают и как это скажется на рынке недвижимости?

Читать полностью » В Тюменской области 300 граммов ржаного хлеба стоят почти 49 рублей — аналитики 08.10.2025 в 18:16
Хлеб в Тюмени подорожал на 15%: теперь даже батон чувствует инфляцию

В Тюменской области хлеб подорожал на 15%. Эксперты объяснили, что стало причиной роста цен и почему он может продолжиться.

Читать полностью » В Тюмени 33% опрошенных сталкивались с последствиями забытых электроприборов — опрос 08.10.2025 в 17:18
Каждый второй тюменец выходит из дома с тревогой: включил ли утюг и закрыл ли кран

Каждый второй тюменец переживает, что забыл выключить приборы или закрыть кран. Исследование показало, что эти страхи нередко оказываются оправданными.

Читать полностью » Тюменские девелоперы отказываются от масштабных проектов в пользу компактных домов 08.10.2025 в 16:18
Тюмень уходит от гигантов: застройщики делают ставку на точечные проекты

Тюменские девелоперы переходят на точечные проекты. Почему застройщики сворачивают крупные стройки и когда рынок вернётся к масштабному строительству?

Читать полностью » После проверки ФАС в аэропорту Рощино появятся бесплатные источники воды 08.10.2025 в 15:18
Цены взлетели, а вода станет бесплатной: в аэропорту Рощино исправляют несправедливость

В аэропорту Рощино появятся питьевые фонтанчики с бесплатной водой. ФАС выявила завышенные цены на воду и добилась решения проблемы.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат из моркови, колбасы и огурца сохраняет свежесть овощей при заправке майонезом
Еда
Тушёное мясо в казане получается мягким и сочным
Садоводство
Дрова, хранящиеся под открытым небом, быстро отсыревают и теряют теплоотдачу — дровяник решает эту проблему
Наука
Клювоголовая рептилия юрского периода восстановлена из окаменелостей музеев - Ханна Уитлок
Авто и мото
Представитель Toyota: производство флагмана Lexus LS прекратится в 2026 году
Авто и мото
Режим энергосбережения снижает точность работы навигатора
Спорт и фитнес
Ягодичный мостик укрепляет мышцы таза у женщин после родов — эксперт Джесси Мандел
Садоводство
Комнатные растения гибнут от переувлажнения, нехватки света и резких перепадов температуры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet