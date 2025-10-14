Голосование на грани завершения: где в Челябинске проснётся "Девушка с косой" этой осенью

В Челябинске подходит к концу народное голосование, которое определит, где вновь появится известная скульптура "Пробуждение", больше известная горожанам как "Девушка с косой". Как сообщил мэр Алексей Лошкин, уверенное лидерство в опросе пока сохраняет парк Калининского района.

Голосование на финишной прямой

"Сегодня завершается голосование по поводу нового места установки скульптуры "Пробуждение". Пока с достаточно хорошим отрывом лидирует парк Калининского района", — рассказал глава города Алексей Лошкин.

По данным мэрии, участие в опросе приняли тысячи жителей. Итоги будут подведены уже сегодня, 13 октября.

История "Девушки с косой"

Скульптура "Пробуждение" была создана Анной Шариковой в 2004 году. Долгое время она украшала сквер на улице Воровского, однако в начале осени её демонтировали — на прежнем месте устанавливают памятник выдающемуся адвокату Фёдору Плевако.

После демонтажа композицию перевезли на склад администрации Советского района, где она находится до решения о новом месте размещения.

Что ждёт скульптуру дальше

Если результаты голосования сохранятся, "Девушка с косой" получит вторую жизнь в парке Калининского района, где для неё планируют выбрать подходящую площадку и провести благоустройство территории.

Жители отмечают, что именно там скульптура сможет органично вписаться в пространство и сохранить привычный для горожан облик — символ утреннего света и обновления.