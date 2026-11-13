Челябинская область вошла в топ-10 туристических направлений России благодаря горнолыжным трассам и зимним маршрутам

Челябинская область вошла в десятку наиболее востребованных туристических направлений России, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на данные "Интерфакса-Туризма". За девять месяцев 2026 года регион посетили 1,2 миллиона человек.

Губернатор Алексей Текслер указал, что одним из ключевых факторов притока гостей стало увеличение интереса к активному отдыху. В качестве конкретных форматов занятости туристов власти региона назвали горнолыжные трассы и зимние маршруты, проложенные в национальных парках. Эти элементы теперь составляют заметную часть туристического предложения области, выходя за рамки традиционных экскурсионных поездок.

Ранее портал TourDom. ru отмечал развитие Магнитогорска как круглогодичного курорта. В этой стратегии акцент делается на сочетании промышленного туризма и горнолыжной инфраструктуры, что позволяет региону привлекать гостей вне зависимости от сезона.