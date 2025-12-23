200 метров на капоте вместо разговора: ДТП в Челябинске переросло в опасную погоню

Попытка скрыться с места ДТП в Челябинске обернулась для водителя тяжёлыми последствиями и новым уголовным разбирательством. Конфликт между участниками аварии перерос в опасную погоню, в ходе которой один из мужчин оказался на капоте движущегося автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал "База".

Как развивались события

По данным источника, авария произошла на улице Братьев Кашириных. Автомобиль Hyundai столкнулся с Nissan, после чего водитель Hyundai попытался покинуть место происшествия и, как отмечается, "дал по газам", пытаясь скрыться. Владелец повреждённого Nissan догнал виновника и вышел к нему для разговора.

Однако попытка урегулировать ситуацию на месте не удалась. Водитель Hyundai вновь начал движение, в результате чего мужчина оказался на капоте его автомобиля. Машина продолжила ехать, несмотря на то что человек находился прямо перед лобовым стеклом.

Поездка на капоте и падение на асфальт

Согласно информации "Базы", автомобиль с мужчиной на капоте проехал около 200 метров. Всё это время водитель не останавливался и продолжал движение по проезжей части. В какой-то момент пострадавший не удержался и упал на асфальт.

В результате падения мужчина получил телесные повреждения. Водитель Hyundai после этого окончательно скрылся с места происшествия. Очевидцы происшествия вызвали экстренные службы, а информация о случившемся была передана правоохранительным органам.

Задержание водителя и возможное наказание

Вскоре после инцидента водитель был задержан. Очевидцы узнали в нём местного шоумена. Предварительно сообщается, что в момент ДТП он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас решается вопрос о мере ответственности для задержанного. По предварительной информации, ему может грозить административный арест сроком до 15 суток.