Человек и свинья обменялись жизнями: китайские хирурги сделали невозможное
Историческое событие произошло в Аньхойском медицинском университете: хирурги под руководством профессора Бэйчэн Сунь впервые пересадили часть печени свиньи живому человеку. Этот эксперимент стал важной вехой в развитии ксенотрансплантации — пересадки органов между видами. Хотя пациент прожил после операции лишь полгода, учёные называют результат прорывом, который может изменить будущее медицины.
"Это действительно новаторское достижение. Пациент был близок к смерти, но благодаря трансплантации прожил еще полгода", — комментирует профессор Хайнер Ведемейер из Ганноверской медицинской школы.
Почему печень — особый случай
Пересадка печени — одна из самых сложных операций в трансплантологии. В отличие от сердца или почек, этот орган выполняет сотни функций: производит белки, регулирует обмен веществ, фильтрует токсины и участвует в пищеварении.
"Сердце — это просто мышца, качающая кровь. Почка тоже проста, потому что ей нужно только выводить вещества. Но печень отличается, потому что она производит так много белков, участвующих в метаболизме", — объясняет Ведемейер.
Именно поэтому до недавнего времени свиные органы пересаживали только людям с констатированной смертью мозга. На живых пациентах подобные эксперименты считались слишком рискованными.
Как проходила операция
Пациентом стал 71-летний мужчина с большой опухолью печени и рубцами после гепатита B. Обычная трансплантация в его случае была невозможна — подходящего донорского органа не нашли. Поэтому команда Сунь решила заменить поражённую правую долю печени частью органа 11-месячного минипига.
Пятичасовая операция прошла в мае 2024 года. Хирурги соединили кровеносные сосуды свиной печени с сосудами здоровой части человеческого органа. Почти сразу после пересадки новая печень начала вырабатывать желчь и альбумин — ключевые вещества, обеспечивающие нормальную работу организма.
Сравнение: традиционная и ксенотрансплантация
|Параметр
|Пересадка человеческого органа
|Пересадка свиного органа
|Источник органа
|Донор-человек
|Генетически модифицированная свинья
|Совместимость
|Высокая при подборе
|Низкая, требует генной коррекции
|Риск отторжения
|Средний
|Очень высокий
|Стоимость
|Зависит от донорской программы
|Потенциально ниже
|Доступность
|Ограниченная
|Может стать массовой
Как удалось избежать отторжения
Чтобы организм человека не отверг свиной орган, учёные заранее модифицировали ДНК животного:
-
деактивировали три гена, вызывающих иммунную реакцию;
-
ввели семь человеческих генов, чтобы печень функционировала более естественно;
-
проверили отсутствие свиных вирусов;
-
назначили пациенту курс иммунодепрессантов.
Несмотря на успешный старт, через месяц у пациента появились тромбы в сосудах — осложнение, связанное с нарушением свертываемости крови. Врачи были вынуждены удалить трансплантат. Однако даже после этого мужчина прожил ещё пять месяцев с собственной половиной печени.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: пересадка без достаточной генной коррекции органов.
Последствие: повышенный риск отторжения и тромбозов.
Альтернатива: более глубокая модификация ДНК свиней с имитацией человеческих белков.
-
Ошибка: недостаточный контроль иммунного ответа.
Последствие: разрушение трансплантата.
Альтернатива: подбор индивидуальных доз иммунодепрессантов.
-
Ошибка: пересадка органа без оценки вирусных рисков.
Последствие: передача скрытых инфекций.
Альтернатива: тщательная генетическая проверка донорских животных.
Что дала эта операция
Хотя пациент скончался от желудочного кровотечения — осложнения, не связанного с пересадкой, — сама операция доказала жизнеспособность подхода.
Профессор Сунь отметил, что пока свиная печень функционировала, собственная печень пациента частично регенерировала. Это даёт надежду, что ксенотрансплантация может служить "временным мостом" — поддерживать жизнь до восстановления органа или появления донорской печени.
"Эта операция углубила понимание ксенотрансплантации, продемонстрировав возможность выиграть время для тех, кто ждёт трансплантат", — подытожил Ведемейер.
А что если…
А что если свиные органы действительно смогут полностью заменить человеческие? Учёные уже проводят эксперименты по пересадке сердца и почек. Основная цель — снизить риск вирусной передачи и отторжения. По оценкам специалистов, потребуется не менее десяти лет исследований, прежде чем свиные органы начнут использовать массово. Но перспективы очевидны: миллионы людей по всему миру ежегодно умирают, не дождавшись трансплантации.
Плюсы и минусы ксенотрансплантации
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Доступность органов
|Решает проблему нехватки доноров
|Этические и медицинские риски
|Продление жизни
|Даёт шанс при критических диагнозах
|Возможны осложнения и вирусные угрозы
|Стоимость
|Потенциально ниже, чем у человеческих органов
|Высокие затраты на генные модификации
|Научная ценность
|Расширяет знания о регенерации и иммунитете
|Требует долгосрочных испытаний
FAQ
Что такое ксенотрансплантация?
Это пересадка органов или тканей от животных человеку.
Почему выбрали свинью?
Органы свиньи по размеру и функциям ближе всего к человеческим, а разведение животных проще, чем поиск доноров.
Можно ли считать операцию успешной?
Да — несмотря на осложнения, трансплантат функционировал и продлил жизнь пациента.
Мифы и правда
-
Миф: свиной орган полностью заменяет человеческий.
Правда: пока это возможно лишь временно, для поддержания функций организма.
-
Миф: такие операции опасны для общества.
Правда: органы проходят полную проверку на вирусы и генные мутации.
-
Миф: ксенотрансплантация противоречит медицине.
Правда: наоборот, это одно из самых перспективных направлений современной хирургии.
Исторический контекст
Первые опыты с пересадкой органов животных человеку проводились ещё в 1960-х годах, но почти все заканчивались неудачей из-за отторжения. С развитием генной инженерии ситуация изменилась: в 2022 году американские хирурги впервые пересадили свиное сердце человеку, а в 2024 году китайские врачи пошли дальше — впервые дали свиному органу работать в живом теле человека.
Три интересных факта
-
Современные "донорские свиньи" выращиваются в стерильных лабораториях и не контактируют с внешней средой.
-
Свиная печень может перерабатывать до 80 % человеческих токсинов, если модифицировать гены правильно.
-
Учёные надеются, что в будущем органы животных смогут выращивать индивидуально под каждого пациента.
