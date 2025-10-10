Человек и свинья обменялись жизнями: китайские хирурги сделали невозможное

Историческое событие произошло в Аньхойском медицинском университете: хирурги под руководством профессора Бэйчэн Сунь впервые пересадили часть печени свиньи живому человеку. Этот эксперимент стал важной вехой в развитии ксенотрансплантации — пересадки органов между видами. Хотя пациент прожил после операции лишь полгода, учёные называют результат прорывом, который может изменить будущее медицины.

"Это действительно новаторское достижение. Пациент был близок к смерти, но благодаря трансплантации прожил еще полгода", — комментирует профессор Хайнер Ведемейер из Ганноверской медицинской школы.

Почему печень — особый случай

Пересадка печени — одна из самых сложных операций в трансплантологии. В отличие от сердца или почек, этот орган выполняет сотни функций: производит белки, регулирует обмен веществ, фильтрует токсины и участвует в пищеварении.

"Сердце — это просто мышца, качающая кровь. Почка тоже проста, потому что ей нужно только выводить вещества. Но печень отличается, потому что она производит так много белков, участвующих в метаболизме", — объясняет Ведемейер.

Именно поэтому до недавнего времени свиные органы пересаживали только людям с констатированной смертью мозга. На живых пациентах подобные эксперименты считались слишком рискованными.

Как проходила операция

Пациентом стал 71-летний мужчина с большой опухолью печени и рубцами после гепатита B. Обычная трансплантация в его случае была невозможна — подходящего донорского органа не нашли. Поэтому команда Сунь решила заменить поражённую правую долю печени частью органа 11-месячного минипига.

Пятичасовая операция прошла в мае 2024 года. Хирурги соединили кровеносные сосуды свиной печени с сосудами здоровой части человеческого органа. Почти сразу после пересадки новая печень начала вырабатывать желчь и альбумин — ключевые вещества, обеспечивающие нормальную работу организма.

Сравнение: традиционная и ксенотрансплантация

Параметр Пересадка человеческого органа Пересадка свиного органа Источник органа Донор-человек Генетически модифицированная свинья Совместимость Высокая при подборе Низкая, требует генной коррекции Риск отторжения Средний Очень высокий Стоимость Зависит от донорской программы Потенциально ниже Доступность Ограниченная Может стать массовой

Как удалось избежать отторжения

Чтобы организм человека не отверг свиной орган, учёные заранее модифицировали ДНК животного:

деактивировали три гена , вызывающих иммунную реакцию;

ввели семь человеческих генов , чтобы печень функционировала более естественно;

проверили отсутствие свиных вирусов ;

назначили пациенту курс иммунодепрессантов.

Несмотря на успешный старт, через месяц у пациента появились тромбы в сосудах — осложнение, связанное с нарушением свертываемости крови. Врачи были вынуждены удалить трансплантат. Однако даже после этого мужчина прожил ещё пять месяцев с собственной половиной печени.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пересадка без достаточной генной коррекции органов.

Последствие: повышенный риск отторжения и тромбозов.

Альтернатива: более глубокая модификация ДНК свиней с имитацией человеческих белков.

Ошибка: недостаточный контроль иммунного ответа.

Последствие: разрушение трансплантата.

Альтернатива: подбор индивидуальных доз иммунодепрессантов.

Ошибка: пересадка органа без оценки вирусных рисков.

Последствие: передача скрытых инфекций.

Альтернатива: тщательная генетическая проверка донорских животных.

Что дала эта операция

Хотя пациент скончался от желудочного кровотечения — осложнения, не связанного с пересадкой, — сама операция доказала жизнеспособность подхода.

Профессор Сунь отметил, что пока свиная печень функционировала, собственная печень пациента частично регенерировала. Это даёт надежду, что ксенотрансплантация может служить "временным мостом" — поддерживать жизнь до восстановления органа или появления донорской печени.

"Эта операция углубила понимание ксенотрансплантации, продемонстрировав возможность выиграть время для тех, кто ждёт трансплантат", — подытожил Ведемейер.

А что если…

А что если свиные органы действительно смогут полностью заменить человеческие? Учёные уже проводят эксперименты по пересадке сердца и почек. Основная цель — снизить риск вирусной передачи и отторжения. По оценкам специалистов, потребуется не менее десяти лет исследований, прежде чем свиные органы начнут использовать массово. Но перспективы очевидны: миллионы людей по всему миру ежегодно умирают, не дождавшись трансплантации.

Плюсы и минусы ксенотрансплантации

Аспект Плюсы Минусы Доступность органов Решает проблему нехватки доноров Этические и медицинские риски Продление жизни Даёт шанс при критических диагнозах Возможны осложнения и вирусные угрозы Стоимость Потенциально ниже, чем у человеческих органов Высокие затраты на генные модификации Научная ценность Расширяет знания о регенерации и иммунитете Требует долгосрочных испытаний

FAQ

Что такое ксенотрансплантация?

Это пересадка органов или тканей от животных человеку.

Почему выбрали свинью?

Органы свиньи по размеру и функциям ближе всего к человеческим, а разведение животных проще, чем поиск доноров.

Можно ли считать операцию успешной?

Да — несмотря на осложнения, трансплантат функционировал и продлил жизнь пациента.

Мифы и правда

Миф: свиной орган полностью заменяет человеческий.

Правда: пока это возможно лишь временно, для поддержания функций организма.

Миф: такие операции опасны для общества.

Правда: органы проходят полную проверку на вирусы и генные мутации.

Миф: ксенотрансплантация противоречит медицине.

Правда: наоборот, это одно из самых перспективных направлений современной хирургии.

Исторический контекст

Первые опыты с пересадкой органов животных человеку проводились ещё в 1960-х годах, но почти все заканчивались неудачей из-за отторжения. С развитием генной инженерии ситуация изменилась: в 2022 году американские хирурги впервые пересадили свиное сердце человеку, а в 2024 году китайские врачи пошли дальше — впервые дали свиному органу работать в живом теле человека.

Три интересных факта