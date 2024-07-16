Тело пропавшего 10 дней назад в лесу под Челябинском 14-летнего подростка, у которого было заболевание с рождения, обнаружено в болоте. Об этом информирует региональное управление СК РФ.

Известно, что о пропаже мальчика заявил его отец. Он рассказал, что в начале текущего месяца его сын пропал в посёлке в Еткульском районе Челябинской области. Как сообщается, изначально семья прибыла туда с целью набрать грибы. По приезде они решили оставить в транспортном средстве своего сына совсем одного, а по возвращении его не оказалось в автомобиле. Также известно, что у парня были врожденные пороки развития, из-за чего ему могло стать плохо в любой момент. По этой причине в любую секунду ему могла понадобиться помощь. Более 1 тысячи человек помогали отыскать пропавшего мальчика.

16 июля в ходе разведывательно-поисковых действий тело парня с признаками смерти, возникающей в результате погружения организма в воду и асфиксии, было найдено в болоте. На данный момент в лесу задействованы должностные лица, уполномоченные осуществлять предварительное следствие, и специалисты по сбору и исследованию улик с места преступления. Как сообщается, в скором времени будет осуществлена судмедэкспертиза, которая определит причину смерти мальчика.

Фото: Flickr / Nicholas A. Tonelli (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)