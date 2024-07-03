Статс-секретарем — замглавы Минпромторга назначили Романа Чекушова

Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Романа Чекушова на должность статс-секретаря — заместителя главы Министерства промышленности и торговли РФ, пишет Комсомольская Правда.

Ранее Чекушов занимал пост директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга. Он отвечал за развитие промышленного экспорта, разработку и внедрение мер по защите внутреннего рынка, лицензирование деятельности отечественных компаний и поддержку создания российской промышленной и транспортно-логистической инфраструктуры за границей.

На новой должности Чекушов будет курировать департамент международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли, а также департамента развития внутренней торговли. В его обязанности войдет формирование государственной политики и нормативно-правового регулирования в отраслях, находящихся в ведении министерства.

Помимо этого, Роман Чекушов возьмет на себя функции администратора национального проекта "Международная кооперация и экспорт", направленного на расширение присутствия российских компаний на мировых рынках и укрепление внешнеэкономических связей страны.